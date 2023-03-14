Посевная на оккупированных территориях: ситуация ужасна

На оккупированных территориях Запорожской области засеяно не больше двадцати процентов посевных площадей. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию городского головы Мелитополя Ивана Федорова.



Посівна під окупацією під питанням

По его словам, часть полей перерыта окопами и заминирована, многие аграрии уехали из оккупации, а их техника похищена. Те же, кто остался, не сеют, потому что не имеют ресурсов: прошлогодний урожай у них либо отобрали, либо выкупили через российского оккупационного оператора "Государственный зерновой оператор" по цене вдвое или втрое меньше себестоимости.

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"Фактически, использовано не более 20 процентов посевных площадей. И это при том, что фермеров угрозами заставляют выводить технику на поля, обещая какие-то "компенсации", — пишет в своем телеграмм-канале Иван Федоров. — На оккупированных территориях на полях растут только оборонные сооружения и благодаря ВСУ появляется все больше органических "удобрений", которые не успели упаковать и отправить в Россию".

Тем не менее, говорит Федоров, на оккупированном Юге захватчики рапортуют об успешном начале посевной, но это не соответствует действительности.

Напомним, что Россия одобрила очередное зерновое соглашение, назвав это "жестом доброй воли". Зерновое соглашение было продлено на 60 дней. Что именно происходит на зерновом фронте и почему болгарские фермеры протестуют против украинского зерна, "Комментарии" разбирали вместе с экспертами.

"Я думаю, попытка уменьшить количество дней по работе зернового коридора вызвана желанием РФ быть постоянно в переговорном процессе. Чтобы войну сводить к переговорам – на фоне провалов на фронте", — утверждает, в частности, эксперт.

