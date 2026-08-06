После новых ударов РФ экономика получила тревожный сигнал: что будет с ценами в магазинах

Прямой ущерб Rozetka вследствие российских атак достигает миллиардов гривен и является самым большим за всю историю компании. Об этом соучредитель Rozetka Владислав Чечеткин заявил в эфире телемарафона. От российских ударов пострадали и другие сетевые бизнесы, склады которых превратились в пожарище. Каковы последствия таких ударов РФ для украинской экономики? Отразится ли это на росте ценников в магазинах? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Удары по складам в Украине

Во многом от действий государства зависит, что будет дальше с ценами

Глава Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь так прокомментировал ситуацию:

"Что касается потерь, которые Rozetka условно уже анонсировала, другие операторы также суммируют убытки, надо понять, что это не конец, то есть открыто Окно Овертона, каким образом влиять друг на друга воюющим странам. То есть, мы на Российскую Федерацию, а РФ на Украину. Это будет продолжаться, эскалация будет углубляться".

По мнению эксперта, сначала будут страдать и уже страдают – большие сети с большими логистическими центрами. Далее эта эскалация будет спускаться в меньшие сети с меньшими составами. То есть идет давление на гражданское население с желанием создать дефицит промышленных товаров, продуктов питания, создать обстоятельства, при которых мирному населению будет трудно выдерживать условия военного положения.

"То есть Украина принуждает Россию к подписанию мира, а Россия принуждает Украину к капитуляции. Эскалация развивается и нужно быть готовым к действительно тяжелым последствиям этих взаимных атак. Мы эти убытки будем видеть еще большими, к сожалению, и надо к этому готовиться. Это плохая новость. Однако есть и условно хорошая новость, что, в принципе, Украина в тотальном дефиците не останется. Конечно, будут поставлять сюда свои товары операторы европейского рынка, все, что сейчас условно попадает от европейских, китайских, других производителей на логистические склады Rozetka, Эпицентра, Новуса и других, будет попадать напрямую, условно, уже в розничные сети. Но, конечно, в таком случае товар может немного подорожать по своей стоимости. А может, и нет. Надо понять, как на это отреагирует рынок, потому что сейчас эту маржу, которую сейчас получают внутренние операторы, она, возможно, распределится на внешних поставщиков. И это, если и коснется ценообразования, то в меньшей степени. Надо понять. Но национальные операторы, генераторы налога действительно понесли и будут нести безумные убытки. То есть бюджетно досчитаются поступления. Это объективно и однозначно", – отметил эксперт.

Руслан Соболь отмечает, самое главное в этом всем, что мы теряем рабочие места на этих разрушенных логистических центрах. Торговые сети будут вынуждены сокращать рабочие места, если не будет подписана какая-либо договоренность о ненанесении взаимных ударов на объекты гражданской инфраструктуры.

"Поэтому следует ожидать, что сначала цены вырастут, потому что у нас уже, как правило, рынок реагирует немного панически. Сейчас народ побежит скупать все подряд, заставлять балконы, ячейки сахаром, пшеницей, чем-нибудь еще. Но потом рынок отрегулируется, если государство его отпустит. Если сейчас государство, понимая, что создается дефицит на рынке, отпустит регулирование. Например, сделает льготное таможенное законодательство. То есть когда товары первой необходимости или социального назначения будут уходить из европейских стран напрямую в розничные сети, без логистических центров в Украине. Тогда цена может сохраниться и не вырасти. И это будет стимулировать как раз логистов и небольших операторов, которые сегодня не могут создать конкуренцию огромным гигалогистикам. Тогда цена будет приемлемой и рынок отрегулируется, появится шанс на то, что у нас не будет дефицита и безумного роста цен на товары первой необходимости или вообще повседневного потребления", – подытожил Руслан Соболь.

Потери России от ударов по составам Wildberries гораздо больше.

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак отметил, что Россия в последнее время начала бить по украинским складам разных украинских компаний говорит о том, что по-прежнему на протяжении всей своей истории на территории России ни на что другое не могут удостоиться, как на очередной плагиат. То есть, это явный плагиат на эффективные и меткие удары Сил обороны Украины по сети крупнооптовых складов Wildberries в России. Вот Россия. Увидев эти эффективные удары, решила сплагиатиты и начать аналогичные удары по украинским составам, но есть нюанс.

"Нюанс в том, что склады Wildberries, как и следующие в очереди, как мы ожидаем склады "Ozon", это в РФ очень крупнооптовые распределительные склады с огромной концентрацией товаров, которые служат первым местом очень крупного оптового сбора товаров с которого потом товары разъезжаются по более мелким складам, а по тем более где уже осуществляется потребительская торговля конечному потребителю. А в то же время российские удары по украинским сетям – это фактически удары по украинским магазинам, таким как Эпицентр, Rozetka в местах уже фактически конечной продажи потребительских товаров. Это, во-первых, несравненно меньший вред, чем удары по очень крупнооптовым складам, которыми являются, в частности, склады Wildberries. А во-вторых, степень интегрированности этих российских крупнооптовых складов Wildberries в российскую экономику на порядок выше, чем степень интегрированности и зависимости в украинской экономике наших фактических магазинов, таких как Эпицентр, Rozetka и другие", – отметил эксперт.

Он отмечает, что главное, что эффективность и значимость для национальной экономики украинских ударов по российским крупнооптовым составам намного выше, чем аналогичные плагиатные удары России по Украине. И, соответственно, экономические последствия в России намного тяжелее для российской экономики, чем аналогичные плагиатные российские удары по Украине.

"И соответственно последствия для украинской экономики на порядок менее тяжелые, чем аналогичные в России. Хотя мы понимаем, что для самих украинских компаний, по которым произошли эти попадания, конечно, что это для них потери, но в Украине уже давно работает программа государственной компенсации подобных потерь, которая работает как для компенсации потерь для бизнеса, так и компенсации потерь, прежде всего, по жилью, как и по недвижимому имуществу, такому как автомобили, и для населения", – отметил эксперт.

По его словам, потому украинские компании могут рассчитывать на постепенную государственную компенсацию тех прямых потерь, которые они несут от российских обстрелов. Хотя этот процесс может быть не скорым.

Что касается вероятности роста цен в магазинах, то Андрей Новак не видит такой угрозы. Поскольку пострадали сети розничной торговли и учитывая, что у нас рынок, в том числе, интернет-продаж, так и физических продаж, чрезвычайно конкурентен, то эта очень высокая взаимная конкуренция не позволит ни одному из игроков на рынке слишком поднимать цены на свои товары. Потому что у конкурента аналогичный или схожий товар можно будет купить, например, по более низкой цене.

"И потому я не ожидаю такого весомого скачка цен в целом на этом рынке. И потому эта очень высокая взаимная конкуренция – это одно из преимуществ реально конкурентноспособной рыночной экономики. Взаимная конкуренция не позволяет ни одному из продавцов слишком поднимать цены, потому что другой игрок, на рынке удерживая эти цены, получает больше потребителей. Следовательно, большого скачка цен непосредственно после этих ударов я не ожидаю", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

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