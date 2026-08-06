Після нових ударів РФ економіка отримала тривожний сигнал: що буде з цінами в магазинах

Прямі збитки Rozetka внаслідок російських атак сягають мільярдів гривень і є найбільшими за всю історію компанії. Про це співзасновник Rozetka Владислав Чечоткін заявив в ефірі телемарафону. Від російських ударів також постраждали й інші мережеві бізнеси, склади яких перетворилися на згарище. Які наслідки будуть від таких ударів РФ для української економіки? Чи відіб’ється це на зростанні цінників в магазинах? Видання "Коментарі" з цими питаннями звернулося до експертів.

Удари по складах в Україні

Багато у чому від дій держави залежить, що буде далі з цінами

Глава Асоціації власників малого та середнього бізнесу Руслан Соболь так прокоментував ситуацію:

"Що стосується втрат, які Rozetka умовно вже анонсувала, інші оператори також підсумовують збитки, треба зрозуміти, що це не кінець, тобто відкрито Вікно Овертона, яким чином впливати один на одного воюючим країнам. Тобто ми на Російську Федерацію, а РФ на Україну. Це буде продовжуватися, ескалація буде поглиблюватися".

На думку експерта, спочатку будуть страждати та й вже страждають – великі мережі з великими логістичними центрами. Далі ця ескалація буде спускатися до менших мереж з меншими складами. Тобто йде тиск на цивільне населення з бажанням створити дефіцит промислових товарів, продуктів харчування, створити обставини за яких мирному населенню буде важко витримувати умови воєнного стану.

"Тобто Україна примушує Росію до підписання миру, а Росія примушує Україну до капітуляції. Ескалація розвивається і треба бути готовим до дійсно важких наслідків цих взаємних атак. Ми ці збитки будемо бачити ще більшими, на жаль, і треба до цього готуватися. Це погана новина. Проте є й умовно гарна новина, що в принципі Україна в тотальному дефіциті не залишиться. Звичайно, будуть постачати сюди свої товари оператори європейського ринку, все, що зараз умовно потрапляє від європейських, китайських, інших виробників на логістичні склади Rozetka, Епіцентру, Новусу й інших, буде потрапляти напряму, умовно, вже до роздрібних мереж. Але, звичайно, в такому випадку товар може трішки здорожчати по своїй вартості. А може й ні. Треба зрозуміти, як на це відреагує ринок, бо наразі оцю маржу, яку зараз отримують внутрішні оператори, вона, можливо, розподілиться на зовнішніх постачальників. І це, якщо і торкнеться ціноутворення, то в меншій степені. Треба зрозуміти. Але національні оператори, генератори податку дійсно понесли і будуть нести шалені збитки. Тобто, бюджетно дорахуються надходження. Це об'єктивно і однозначно", – зазначив експерт.

Руслан Соболь зауважує, найголовніше у цьому всьому, що ми втрачаємо робочі місця на цих логістичних центрах, які зруйновані. Торгові мережі будуть вимушені скорочувати робочі місця, якщо не буде підписано якусь домовленість про ненанесення взаємних ударів на об'єкти цивільної інфраструктури.

"Тому варто очікувати, що спочатку ціни зростуть, бо у нас вже, як правило, ринок реагує трішки панічно. Зараз народ побіжить скуповувати все підряд, заставляти балкони, комірки цукром, пшеницею, чимось ще. Але згодом ринок відрегулюється, якщо держава його відпустить. Якщо зараз держава, розуміючи, що створюється дефіцит на ринко, відпустить регулювання. Для прикладу, зробить пільгове митне законодавство. Тобто, коли товари першої необхідності або соціального призначення будуть йти з європейських країн напряму в роздрібні мережі, без логістичних центрів в Україні. Тоді ціна може зберегтися і не зрости. І це буде стимулювати якраз логістів і невеликих операторів, які сьогодні не можуть створити конкуренцію величезним гіга-логістикам. Тоді ціна буде прийнятною і ринок відрегулюється, з’явиться шанс на те, що у нас не буде дефіциту і шаленого зростання цін на товари першої необхідності чи взагалі повсякденного вжитку", – підсумував Руслан Соболь.

Втрати Росії від ударів по складах Wildberries набагато більші

Голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, те, що Росія останнім часом почала бити по українських складах різних українських компаній говорить про те, що як і раніше впродовж всієї своєї історії на території Росії ні на що інше не можуть спромогтися, як на черговий плагіат. Тобто це явний плагіат на ефективні і влучні удари Сил оборони України по мережі крупнооптових складів Wildberries в Росії. От Росія. Побачивши ці ефективні удари, вирішила сплагіатити і почати аналогічні удари по українських складах, але є нюанс.

"Нюанс у тому, що склади Wildberries, як і наступні у черзі, як ми очікуємо склади "Ozon", це в РФ дуже крупнооптові дуже розподільчі склади з величезною концентрацією товарів, які слугують першим місцем дуже великого оптового збору товарів з якого потім товари роз'їжджаються по більш дрібних складах, а з тих більш дрібних вже роз'їжджаються безпосередньо по торгівельних точках, де вже здійснюється споживча торгівля кінцевому споживачу. А в той же час російські удари по українських мережах – це фактично удари по українських магазинах, таких як Епіцентр, Rozetka в місцях вже фактично кінцевого продажу споживчих товарів. Це, по-перше, незрівнянно менша шкода, ніж удари по дуже крупнооптових складах, якими є, зокрема, склади Wildberries. А, по-друге, ступінь інтегрованості цих російських крупнооптових складів Wildberries у російську економіку на порядок вищий, ніж ступінь інтегрованості і залежності в українській економіці наших фактичних магазинів, таких як Епіцентр, Rozetka та інші", – зазначив експерт.

Він наголошує, головне, що ефективність і значимість для національної економіки українських ударів по російських крупнооптових складах набагато вища, ніж аналогічні плагіатні удари Росії по Україні. І, відповідно, наслідки економічні в Росії набагато важчі для російської економіки, ніж аналогічні плагіатні російські удари по Україні.

"І, відповідно, наслідки для української економіки на порядок менш важкі, ніж аналогічні в Росії. Хоча ми розуміємо, що для самих українських компаній, по яких відбулись ці влучення, звичайно, що це для них втрати, але в Україні вже давно працює програма державної компенсації подібних втрат, яка працює як для компенсації втрат для бізнесу, так і компенсації втрат, перш за все, по житлу, як і по нерухому майну, такому, як автомобілі, і для населення", – зазначив експерт.

За його словами, тому українські компанії можуть розраховувати на поступову державну компенсацію тих прямих втрат, які вони несуть від російських обстрілів. Хоча цей процес може бути не швидким.

Що стосується вірогідності зростання цін в українських магазинах, то Андрій Новак не бачить такої загрози. Осільки постраждали мережі роздрібної торгівлі і враховуючи, що у нас ринок, в тому числі, інтернет-продажів, так і фізичних продажів, надзвичайно конкурентний, то ця дуже висока взаємна конкуренція не дозволить жодному з гравців на ринку надто піднімати ціни на свої товари. Тому що у конкурента аналогічний чи схожий товар можна буде купити, наприклад, за нижчою ціною.

"І тому я не очікую такого вагомого стрибка цін в цілому на цьому ринку. І тому оця дуже висока взаємна конкуренція – це одна з переваг реально конкурентної ринкової економіки. Взаємна конкуренція не дозволяє жодному з продавців надто піднімати ціни, тому що інший гравець, на ринку утримуючи ці ціни, отримує більше споживачів. Відтак, великого стрибка цін безпосередньо після цих ударів я не очікую", – підсумував співрозмовник порталу "Коментарі".

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