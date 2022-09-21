Российский президент Владимир Путин, 21 сентября, заявил о частичной мобилизации в Российской Федерации. Такое решение главы президента РФ дестабилизировало рынок нефти в мире. Об этом сообщает информационный портал Reuters.

После объявления о мобилизации в России выросли мировые цены на нефть. Фото из открытых источников

Цена на нефть Brent выросла на 2,28 доллара и теперь составляет 92,90 доллара за баррель. Поднятие цены на нефть составляет 2,5%. Интересно, что до этого цена постоянно снижалась и последнее падение составляло 1,38 доллара перед решением о принятии мобилизации.

Нефть West Texas Intermediate в США также выросла, теперь ее цена составляет 86,16 доллара за баррель, то есть выросла на 2,6%.

Такая реакция нефтяного рынка на заявление Владимира Путина не удивительна, ведь когда войска Российской Федерации вторглись на территорию Украины, то цена на нефть резко подскочила и установила максимумы последних лет.

Интересно, что через несколько месяцев, а именно 5 декабря, Европейский Союз планирует отказаться от российской нефти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что немецкое правительство решило национализировать несколько энергетических российских компаний, работающих в Германии. Это сделано для обеспечения энергетической безопасности для Германии и всего Европейского Союза.

Также "Комментарии" писали, что украинская компания "Нефтегаз" планирует обеспечить Европейский Союз газом во время отопительного сезона. Об этом заявил глава компании Юрий Витренко. С этой целью он просит ЕС инвестировать в украинскую компанию, которая сможет добывать энергетические ресурсы для безопасности Европы от нестабильной поставки газа от РФ.

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