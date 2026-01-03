После праздников будем считать копейки: какие продукты в Украине подорожают уже на днях, а что еще удержат в цене

В Украине уже в ближайшие дни возможен рост цен на отдельные продукты. После новогоднего ажиотажа украинцы традиционно присматриваются к ценникам, пытаясь понять, стоит ли затягивать пояса. Однако единого прогноза экономисты не дают: оценки январской инфляции колеблются от сдержанных 0,5% до тревожных 1,5%, сообщает agronews.ua .

Январь без иллюзий – инфляция может разогнаться до 1,5%, магазины готовят новые ценники

Оптимистический сценарий: денег меньше – цены стоят

Экономист Олег Пендзин считает, что инфляция в январе будет минимальной – около 0,5%. Ключевая причина – резкое падение спроса после праздников. Люди потратили сбережения, а торговля вынуждена сдерживать аппетиты, чтобы не потерять покупателя.

По этому сценарию не должны подорожать :

продукты короткого хранения – молоко, йогурты, свежее мясо, живая рыба;

импортные овощи — огурцы, помидоры, перец (цены уже на пике);

цитрусовые и яйца — предложение на рынке достаточно.

Что все-таки пойдет вверх

Даже при умеренной инфляции избежать подорожания некоторых товаров не получится. В первую очередь это:

овощи и яблоки – мелкие фермеры уже распродали запасы, на рынке остались профессиональные хранилища с более дорогим хранением;

хлеб — из-за постепенного роста себестоимости производства.

Пессимистический прогноз: цены разгонятся быстрее

Аналитик Андрей Шевчишин настроен гораздо скептичнее и ожидает инфляцию на уровне до 1,5%. По его мнению, даже стабильность продуктов питания не выручит общую картину.

Среди главных драйверов рост цен:

больше денег у населения – с 1 января растут минимальные зарплаты, пенсии и оклады бюджетников, а бизнес традиционно реагирует повышением цен;

налоговое давление — плановое повышение акцизов на алкоголь, табак и горючее быстро перекатывает в розничные ценники;

"генераторная наценка" — из-за перебоев со светом предприниматели закладывают расходы на топливо для генераторов, что прибавляет еще 0,1–0,2% к инфляции.

Что это значит для кошельков

Январь может стать месяцем скрытого, но ощутимого подорожания. Даже если часть продуктов остается стабильной, общий чек в магазине для многих украинцев вырастет. И главный вопрос — не будут ли новые ценники, а насколько скоро они появятся.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что в Украине может подорожать горючее.