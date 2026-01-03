Після свят рахуватимемо копійки: які продукти в Україні подорожчають уже днями, а що ще втримають у ціні

В Україні вже найближчими днями можливе зростання цін на окремі продукти. Після новорічного ажіотажу українці традиційно придивляються до цінників, намагаючись зрозуміти — чи варто затягувати паски. Однак єдиного прогнозу економісти не дають: оцінки січневої інфляції коливаються від стриманих 0,5% до тривожних 1,5%, повідомляє agronews.ua.

Січень без ілюзій — інфляція може розігнатися до 1,5%, магазини готують нові цінники

Оптимістичний сценарій: грошей менше — ціни стоять

Економіст Олег Пендзин вважає, що інфляція у січні буде мінімальною — близько 0,5%. Ключова причина — різке падіння попиту після свят. Люди витратили заощадження, а торгівля змушена стримувати апетити, аби не втратити покупця.

За цим сценарієм не мають подорожчати:

продукти короткого зберігання — молоко, йогурти, свіже м’ясо, жива риба;

імпортна городина — огірки, помідори, перець (ціни вже на піку);

цитрусові та яйця — пропозиція на ринку наразі достатня.

Що все ж піде вгору

Навіть за помірної інфляції уникнути подорожчання деяких товарів не вдасться. Насамперед це:

овочі та яблука — дрібні фермери вже розпродали запаси, на ринку залишилися професійні сховища з дорожчим зберіганням;

хліб — через поступове зростання собівартості виробництва.

Песимістичний прогноз: ціни розженуться швидше

Аналітик Андрій Шевчишин налаштований значно скептичніше й очікує інфляцію на рівні до 1,5%. На його думку, навіть стабільність продуктів харчування не врятує загальну картину.

Серед головних драйверів зростання цін:

більше грошей у населення — з 1 січня зростають мінімальні зарплати, пенсії та оклади бюджетників, а бізнес традиційно реагує підвищенням цін;

податковий тиск — планове підвищення акцизів на алкоголь, тютюн і пальне швидко перекочує у роздрібні цінники;

"генераторна націнка" — через перебої зі світлом підприємці закладають витрати на пальне для генераторів, що додає ще 0,1–0,2% до інфляції.

Що це означає для гаманців

Січень може стати місяцем прихованого, але відчутного подорожчання. Навіть якщо частина продуктів залишиться стабільною, загальний чек у магазині для багатьох українців зросте. І головне питання — не чи будуть нові цінники, а наскільки швидко вони з’являться.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що в Україні може здорожчати пальне.