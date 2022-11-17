После возрождения АвтоКрАЗа Жеваго может забрать у него гораздо больше денег, чем предприятие стоит сейчас – Андрей Волков

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Лиля Воробьева
Андрей Волков,основатель и управляющий партнер группы компаний "Инвестохиллс" считает ситуацию с временным отчуждением активов АвтоКрАЗа в собственность государства двоякой.
АвтоКрАЗ (фото из открытых источников)
Он отметил, что все "знают", что это предприятие
принадлежит олигарху Константину Жеваго, который сегодня находится в международном
розыске. При этом, с формальной точки зрения опальный олигарх не является его конечным
бенефициаром. Предприятие находится в процедуре банкротства и практически не работает
уже несколько лет.
И здесь, по словам Волкова, возникает сразу два вопроса.
Первый – у кого государство все-таки отчуждало предприятие? Есть мнение, что у Жеваго,
но это может оказаться не так. И второй – с какой целью АвтоКрАЗ был отчужден: чтобы
возобновить и наладить выпуск продукции или в рамках борьбы с олигархами?
"Ведь если мы собираемся производить на предприятии
военную продукцию, то нужно учитывать, что оно почти разрушено. И чтобы перезапустить
производственный процесс, нужны большие инвестиции, квалифицированные специалисты
и прочее. Есть ли у государства такие возможности? Большой вопрос. Особенно учитывая,
что АвтоКрАЗ еще и зависит от ряда предприятий-поставщиков и партнеров", – подчеркнул
бизнесмен.
Так, по его словам, производство на предприятии невозможно
наладить без Полтавского автоагрегатного завода (ПААЗ), который, в отличие от АвтоКрАЗа,
никто не отчуждал. Он, как находился в собственности Константина Жеваго, так и продолжает
находиться.
Кроме того, есть еще проблема огромных долгов предприятий
беглого олигарха. Как у АвтоКрАЗа, так и у ПААЗа есть долги перед государственными
банками и структурами самого Жеваго, которые выкупили требования по ним на торгах
в ФГВФО.
"И сейчас возникает основной вопрос. Предположим,
что государство проинвестирует в АвтоКрАЗ значительные средства и сделает его успешным.
Не придется ли ему через несколько лет возвращать его обратно владельцу? Если да,
то он получит настоящий подарок – действующее прибыльное предприятие без инвестиций
со своей стороны. Однако если даже предположить, что возвращать государство ничего
не собирается, то у Жеваго, а скорее у структур, связанных с ним, остаются долговые
требования на десятки миллионов долларов, которые он обязательно предъявит предприятию
после окончания войны и возобновления производства. То есть, уже с работающего предприятия
олигарх может забрать сумму денег, гораздо большую, чем оно стоит сейчас", – объяснил
свои опасения Волков.
В начале ноября во исполнение решения Ставки Верховного
Главнокомандующего и в связи с военной необходимостью было принято решение об отчуждении
в собственность государства активов стратегически важных предприятий Украины, среди
которых: "Мотор Сич", Запорожтрансформатор, АвтоКрАЗ, Укрнафта и Укртатнафта. Изъятые
активы получили статус военного имущества, а их управление передали Министерству
обороны Украины.
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