После возрождения АвтоКрАЗа Жеваго может забрать у него гораздо больше денег, чем предприятие стоит сейчас – Андрей Волков

Андрей Волков,основатель и управляющий партнер группы компаний "Инвестохиллс" считает ситуацию с временным отчуждением активов АвтоКрАЗа в собственность государства двоякой.

АвтоКрАЗ (фото из открытых источников)

Он отметил, что все "знают", что это предприятие принадлежит олигарху Константину Жеваго, который сегодня находится в международном розыске. При этом, с формальной точки зрения опальный олигарх не является его конечным бенефициаром. Предприятие находится в процедуре банкротства и практически не работает уже несколько лет.

И здесь, по словам Волкова, возникает сразу два вопроса. Первый – у кого государство все-таки отчуждало предприятие? Есть мнение, что у Жеваго, но это может оказаться не так. И второй – с какой целью АвтоКрАЗ был отчужден: чтобы возобновить и наладить выпуск продукции или в рамках борьбы с олигархами?

"Ведь если мы собираемся производить на предприятии военную продукцию, то нужно учитывать, что оно почти разрушено. И чтобы перезапустить производственный процесс, нужны большие инвестиции, квалифицированные специалисты и прочее. Есть ли у государства такие возможности? Большой вопрос. Особенно учитывая, что АвтоКрАЗ еще и зависит от ряда предприятий-поставщиков и партнеров", – подчеркнул бизнесмен.

Так, по его словам, производство на предприятии невозможно наладить без Полтавского автоагрегатного завода (ПААЗ), который, в отличие от АвтоКрАЗа, никто не отчуждал. Он, как находился в собственности Константина Жеваго, так и продолжает находиться.

Кроме того, есть еще проблема огромных долгов предприятий беглого олигарха. Как у АвтоКрАЗа, так и у ПААЗа есть долги перед государственными банками и структурами самого Жеваго, которые выкупили требования по ним на торгах в ФГВФО.

"И сейчас возникает основной вопрос. Предположим, что государство проинвестирует в АвтоКрАЗ значительные средства и сделает его успешным. Не придется ли ему через несколько лет возвращать его обратно владельцу? Если да, то он получит настоящий подарок – действующее прибыльное предприятие без инвестиций со своей стороны. Однако если даже предположить, что возвращать государство ничего не собирается, то у Жеваго, а скорее у структур, связанных с ним, остаются долговые требования на десятки миллионов долларов, которые он обязательно предъявит предприятию после окончания войны и возобновления производства. То есть, уже с работающего предприятия олигарх может забрать сумму денег, гораздо большую, чем оно стоит сейчас", – объяснил свои опасения Волков.

В начале ноября во исполнение решения Ставки Верховного Главнокомандующего и в связи с военной необходимостью было принято решение об отчуждении в собственность государства активов стратегически важных предприятий Украины, среди которых: "Мотор Сич", Запорожтрансформатор, АвтоКрАЗ, Укрнафта и Укртатнафта. Изъятые активы получили статус военного имущества, а их управление передали Министерству обороны Украины.

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