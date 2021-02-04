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Последствиями принятия закона №691-IX является торможение кредитования и утрата доверия - СМИ

Законодательство Украины не способствует дисциплине расчета по кредитам, считают эксперты

сегодня, 12:51
Автор:

Станислав Молчанов

Вследствие наступившей в 2020 году пандемии в Украине ухудшилось материальное положение населения, и проблему частично могло бы решить потребительское кредитование. Но в Верховной Раде приняли закон №691-IX, который привел к тому, что объемы кредитования сократились. Об этом сообщили журналисты ZN.UA в своем расследовании

Последствиями принятия закона №691-IX является торможение кредитования и утрата доверия - СМИ

Кредитование в Украине / фото Страна

Закон, который  предусматривает недопущение санкций против неплательщиков по кредитам во время действия карантина привел к тому, что отдельные должники перестали возвращать кредиты, что привело к росту просрочки на 24%. 

К проекту на этапе подготовки были замечания у экспертов научно-экспертного управления и юридического управления парламента, а Национальный банк указывал, что часть кредитов вследствие таких шагов может стать неработающей. 

При этом, на данный момент Украина лидирует по объемам проблемных кредитов в портфелях банков (более 42%, на 450 млрд грн). А теперь банки вынуждены проводить более глубокие проверки заемщиков и чаще им отказывать.

"Инициатива об отмене штрафов за просрочку платежей по кредитам выглядит якобы неплохой. Но необходимо понимать, что она помогает как добросовестным клиентам банков, так и должникам, которые получили возможность не платить. Банки оказались в проигрышной ситуации. Ситуация отражается на добросовестных клиентах банков. В реальности большие риски из-за слабых инструментов влияния и худшей дисциплины клиентов равны большим процентам по кредитам и меньшей их доступности", — пояснил ситуацию эксперт МЦПИ Егор Киян.

По словам Кияна, платить по кредиту должникам в любом случае придется, и они помимо того могут испортить себе кредитную историю, ведь просрочка будет указана. Также он указал на еще одну проблему:

"Открытым остался вопрос могут ли банки взимать набегающие штрафы через 30 дней после карантина. В законе прописано, что банки не могут взимать штрафы, но не прописано, что не могут начислять штрафы за просрочку. Должники могут оказаться в ситуации, когда штрафы за неплатежи станут большими и их банки смогут взыскать", — считает эксперт.

Эксперт Геннадий Рябцев считает, что компенсация за неплатежи могла бы быть проведена из госбюджета, а если денег не будет, то это "золотая жила для правоохранителей, ведь тогда должны сесть те, кто "забыл", что государство должно иметь резервы".

Проблема неплатежей заставила НБУ обратиться к МВФ с вопросом о возможности создания специальных судов:

"Мы обсуждаем вариант создания в Украине специализированного суда или палаты суда, который будет рассматривать вопрос между кредиторами и заемщиками", — заявлял глава НБУ Кирилл Шевченко.

Инициатива об отмене штрафов оказалась необоснованной, а подобные законы, которые создает профильный комитет Рады с подачи таких депутатов, как Александр Дубинский, тормозят потребительское кредитование и нарушают баланс интересов кредиторов и должников. И это никак не соответствуют интересам клиентов банков и государства в вопросе развития кредитования, считают авторы материала.


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Источник: https://zn.ua/ukr/finances/blahimi-namirami-abo-deshcho-pro-finansovij-populizm-i-joho-naslidki.html
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