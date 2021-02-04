Последствиями принятия закона №691-IX является торможение кредитования и утрата доверия - СМИ

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Станислав Молчанов
Вследствие наступившей в 2020 году пандемии в Украине ухудшилось материальное положение населения, и проблему частично могло бы решить потребительское кредитование. Но в Верховной Раде приняли закон №691-IX, который привел к тому, что объемы кредитования сократились. Об этом сообщили журналисты ZN.UA в своем расследовании.
Кредитование в Украине / фото Страна
Закон, который предусматривает недопущение санкций против неплательщиков по кредитам во время действия карантина привел к тому, что отдельные должники перестали возвращать кредиты, что привело к росту просрочки на 24%.
К проекту на этапе подготовки были замечания у экспертов научно-экспертного управления и юридического управления парламента, а Национальный банк указывал, что часть кредитов вследствие таких шагов может стать неработающей.
При этом, на данный момент Украина лидирует по объемам проблемных кредитов в портфелях банков (более 42%, на 450 млрд грн). А теперь банки вынуждены проводить более глубокие проверки заемщиков и чаще им отказывать.
По словам Кияна, платить по кредиту должникам в любом случае придется, и они помимо того могут испортить себе кредитную историю, ведь просрочка будет указана. Также он указал на еще одну проблему:
Эксперт Геннадий Рябцев считает, что компенсация за неплатежи могла бы быть проведена из госбюджета, а если денег не будет, то это "золотая жила для правоохранителей, ведь тогда должны сесть те, кто "забыл", что государство должно иметь резервы".
Проблема неплатежей заставила НБУ обратиться к МВФ с вопросом о возможности создания специальных судов:
Инициатива об отмене штрафов оказалась необоснованной, а подобные законы, которые создает профильный комитет Рады с подачи таких депутатов, как Александр Дубинский, тормозят потребительское кредитование и нарушают баланс интересов кредиторов и должников. И это никак не соответствуют интересам клиентов банков и государства в вопросе развития кредитования, считают авторы материала.
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