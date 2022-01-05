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Поставки угля из Казахстана в Украину остановлены: в чем причина

Галущенко отметил, что законтрактованные "Центрэнерго" объемы угля невозможно доставить

сегодня, 17:15
Автор:

Кравцев Сергей
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Поставки законтрактованного угля из Казахстана в Украину остановлены. Сроки, когда поставки возобновятся пока неизвестны. Причина остановки – блокирование Россией транзитного пути. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с представителями СМИ рассказал министр энергетики Герман Галущенко, пишет информагентство "УНИАН".

Поставки угля из Казахстана в Украину остановлены: в чем причина

Уголь. Фото: УНИАН

По словам министра, уголь Казахстана в Украину больше не поступает. Все это несмотря на то, что есть действующий контракт "Центрэнерго", в котором четко прописано, что на протяжении осенне-зимнего периода Украина должна получить 660 тысяч тонн казахского угля.

Герман Галущенко отметил, блокирует доставку угля из Казахстана Россия, поскольку она есть транзитной страной. По ее территории уголь доставляется в Украину. Министр отметил, кроме как через территорию РФ получить казахский уголь Украина больше возможности не имеет. Компенсация нехватки угля происходит за счет увеличения поставок морем.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Банковой не стали спорить с тем, что на всех ТЭС Украины низкие запасы угля. Причин сложившейся ситуации, по словам заместителя руководителя Офиса президента Ростислава Шурмы, две. Первая – это всемирный энергетический кризис. Вторая причина – это действия России, которая пытается всеми возможными способами создать в Украине энергетический кризис, блокируя доставки угля по своей территории. В Офисе президента уверяют, что России не удастся создать Украине проблемы и выход будет найден за счет увеличения доставок угля морским путем.



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Источник: https://www.unian.net/economics/energetics/postavki-uglya-iz-kazahstana-v-ukrainu-prekrashcheny-minenergetiki-novosti-segodnya-11662855.html
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