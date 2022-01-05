Поставки угля из Казахстана в Украину остановлены: в чем причина

Поставки законтрактованного угля из Казахстана в Украину остановлены. Сроки, когда поставки возобновятся пока неизвестны. Причина остановки – блокирование Россией транзитного пути. Как передает портал "Комментарии", об этом во время общения с представителями СМИ рассказал министр энергетики Герман Галущенко, пишет информагентство "УНИАН".

Уголь. Фото: УНИАН

По словам министра, уголь Казахстана в Украину больше не поступает. Все это несмотря на то, что есть действующий контракт "Центрэнерго", в котором четко прописано, что на протяжении осенне-зимнего периода Украина должна получить 660 тысяч тонн казахского угля.

Герман Галущенко отметил, блокирует доставку угля из Казахстана Россия, поскольку она есть транзитной страной. По ее территории уголь доставляется в Украину. Министр отметил, кроме как через территорию РФ получить казахский уголь Украина больше возможности не имеет. Компенсация нехватки угля происходит за счет увеличения поставок морем.

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