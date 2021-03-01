Постепенное повышение акциза на ТИЭНы даст госбюджету дополнительно 2,6 млрд грн, - ФРУ

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Станислав Молчанов
Федерация работодателей поддержала решение комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики постепенного повышения ставки акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН). Об этом говорится на сайте ФРУ.
Фото из открытых источников
По расчетам
экспертов, реализация принятого комитетом предложения увеличит доходы
государственного бюджета акцизного налога на ТИЭН в 2021 году на 2,6 млрд грн.
Как отметил директор департамента конкурентоспособности бизнеса Федерации
работодателей Украины Александр Яворский, цифры оппонентов относительно
мифических потерь государственного бюджета из-за этого шага откровенно плавают.
В то же время
эксперт отмечает, что в случае "шокового" сценария, если акциз будет
повышен сразу в 4,2 раза — объемы легального и нелегального рынков ТИЭНов почти
сравняются, и о реальных акцизных поступлениях можно будет забыть.
Напомним, на
прошлой неделе члены профильного парламентского Комитета в рамках рассмотрения
законопроекта 4278 поддержали повышение ставки акцизного налога на ТИЭН в 2021
году на 200% от действующей в 2020 году и последующее ежегодное повышение 30% в
2022-2025 годах. Предполагается, что
это
позволит уравнять ставки акцизного налога на ТИЭН в 2025 году со ставкой
акцизного налога на обычные сигареты постепенно.
Кроме того, в Американской торговой палате ранее также призвали к
постепенному повышению акцизов на ТИЭНы, предупредив: потери госбюджета будут в
случае шокового (сразу в 4,2 раза), а не постепенного повышения акциза, будут
больше. В Совете предпринимателей при Кабинете
министров Украины тоже поддерживают
более постепенный вариант повышения акциза.
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