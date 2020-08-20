Правительство установило гарантии для безубыточной деятельности "Энергоатома", - Минэнергетики

Постановление правительства по "переходной" модели ПСО, которая сейчас широко обсуждается в СМИ и критикуется НАЭК "Энергоатом", было инициировано самой компанией. Такую позицию сайт Минэнергетики Украины озвучило на своем сайте.

Сообщается, что во время совещаний в Министерстве энергетики представители "Энергоатома" инициировали продажу половины своей электроэнергии по цене 1 коп/кВт*ч. При этом представители предприятия, говорят в Минэнерго, заверили их, что безубыточность госкомпании будет обеспечиваться путем сбалансирования цены на остальную электроэнергию, которая продается на коммерческих рынках.

“При таких условиях Минэнерго согласилось на предложение "Энергоатома". Постановлением правительства "О внесении изменений в Положение о возложении специальных обязанностей участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии" было закреплено гарантию безубыточности деятельности НАЭК "Энергоатом" как предприятия, является стратегически важным для энергетики Украины, - говорится в заявлении. - Подчеркиваем, что Минэнерго не вмешивается в операционную финансово-хозяйственной деятельности НАЭК "Энергоатом". Позиция министерства заключается в том, чтобы государственная компания не осуществляла продажу электроэнергии себе в убыток”.

В министерстве также говорят, что именно по этой причине правительственным постановлением они определили формулу цены, по которой НАЭК "Энергоатом" может продавать свою электроэнергию коммерческим структурам без ущерба для компании. Документ приняли на заседании Кабинета министров и после доработки опубликовали на правительственном портале. Все фундаментальные положения, принятые правительством, остались без изменений - заявляют в Минэнергетики.

“Подчеркиваем, что обвинения народного депутата Сергея Нагорняка относительно вмешательства Минэнерго в текст постановления безосновательны и лишь создают предпосылки для новой кризисной ситуации в энергетическом секторе”, - резюмируют в министерстве.

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