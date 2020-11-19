Правительство пойдет на уступки предпринимателям - Шмыгаль

Президент Украины Владимир Зеленский с Премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили в онлайн-формате проблемы украинских предпринимателей и рассмотрели возможные меры по облегчению ведения украинского бизнеса.

Фото: klymenko-time

К концу недели Кабмин должен подать черновой вариант законопроекта, который пойдет навстречу малым и средним предприятиям. Данную информацию предоставляет сайт Президента Украины.

По словам Шмыгаля, власти планируют пересмотреть и усовершенствовать ряд вопросов. Прежде всего это:

— просмотр списка нарушителей и уменьшение размеров штрафов за нарушение карантина выходного дня;

— перевод лимитов, при которых используется регистратор расчетных операций (РРО) и влияющих на размеры налогообложения, в минимальные зарплаты;

— просмотр необходимости предоставлять чек как обязательный элемент гарантии прав покупателей;

— введение законодательных стимулов для предпринимателей на случаи введения как карантина выходного дня, так и жесткого карантина.

Денис Шмыгаль заметил, что законопроект рассмотрят как только будет готов черновой вариант. Также Премьер-министр добавляет, что перед его утверждением состоится консультация с бизнесменами средних и малых предприятий.

Сайт "Комментарии" также напоминает, что в ООН считают, что коронакризис отправит за черту бедности 9 млн украинцев.





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