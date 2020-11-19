Правительство пойдет на уступки предпринимателям - Шмыгаль

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Кириєнко Анна
Президент Украины Владимир Зеленский с Премьер-министром Денисом Шмыгалем обсудили в онлайн-формате проблемы украинских предпринимателей и рассмотрели возможные меры по облегчению ведения украинского бизнеса.
Фото: klymenko-time
К концу недели Кабмин должен подать черновой вариант законопроекта, который пойдет навстречу малым и средним предприятиям. Данную информацию предоставляет сайт Президента Украины.
По словам Шмыгаля, власти планируют пересмотреть и усовершенствовать ряд вопросов. Прежде всего это:
— просмотр списка нарушителей и уменьшение размеров штрафов за нарушение карантина выходного дня;
— перевод лимитов, при которых используется регистратор расчетных операций (РРО) и влияющих на размеры налогообложения, в минимальные зарплаты;
— просмотр необходимости предоставлять чек как обязательный элемент гарантии прав покупателей;
— введение законодательных стимулов для предпринимателей на случаи введения как карантина выходного дня, так и жесткого карантина.
Денис Шмыгаль заметил, что законопроект рассмотрят как только будет готов черновой вариант. Также Премьер-министр добавляет, что перед его утверждением состоится консультация с бизнесменами средних и малых предприятий.
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