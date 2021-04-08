Правительство предлагает повысить пенсии за счет самых бедных. Но есть и другой путь, – Марунич

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Станислав Молчанов
Экономический
эксперт Дмитрий Марунич считает, что правительственный
законопроект, призванный упорядочить систему расчетов размеров прожиточного
минимума и социальных выплат (№ 5045) –это
попытка улучшить уровень пенсионного обеспечения благодаря существенному
ухудшению уровня социальных выплат. Об этом эксперт сообщил на своей странице в Facebook.
Пенсии в Украине. Фото из открытых источников
Марунич
утверждает, что в то же время есть реальные предложения, как существенно
увеличить пенсии гражданам, не отбирая деньги у самых обездоленных. Но для их
реализации нужна политическая воля.
Как пишет эксперт, проект позитивный, поскольку,
как утверждает правительство, призван приблизить номинальный прожиточный
минимум к реальному. Что, в свою очередь, повлечет повышение пенсий, зарплат и
т.д. Но не все так хорошо, как кажется, отмечает Марунич. По его словам, в
проекте скрыто немало подводных камней, один из которых – "отвязка"
прожиточного минимума от целого ряда социальных выплат.
В то
же время, по его словам, есть предложения, которые позволяют существенно
повысить пенсии не за счет самых обездоленных. В качестве примера он приводит предложения
лидера партии "За майбутне" Игоря Палицы, которые народный депутат разместил в
своем блоге. Речь о повышении прожиточного минимума для нетрудоспособных в два
раза и соответственно повышении пенсий. 350 миллиардов гривен, необходимые для
повышения среднего уровня пенсий до 5,5
тысяч гривен, можно получить, ликвидировав контрабанду на таможне,
государственную коррупцию и уклонение от уплаты налогов.
Как отмечает Дмитрий Марунич, для рассмотрения и реализации этого предложения правительство должно продемонстрировать политическую волю.
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