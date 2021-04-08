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Главная Новости Бизнес экономика Правительство предлагает повысить пенсии за счет самых бедных. Но есть и другой путь, – Марунич
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Правительство предлагает повысить пенсии за счет самых бедных. Но есть и другой путь, – Марунич

Эксперт Дмитрий Марунич считает, что законопроект 5045 – попытка улучшить уровень пенсионного обеспечения благодаря существенному ухудшению уровня социальных выплат

сегодня, 11:37
Автор:

Станислав Молчанов

Экономический эксперт Дмитрий Марунич считает, что правительственный законопроект, призванный упорядочить систему расчетов размеров прожиточного минимума и социальных выплат (№ 5045) –это попытка улучшить уровень пенсионного обеспечения благодаря существенному ухудшению уровня социальных выплат. Об этом эксперт сообщил на своей странице в Facebook.

Правительство предлагает повысить пенсии за счет самых бедных. Но есть и другой путь, – Марунич

Пенсии в Украине. Фото из открытых источников

Марунич утверждает, что в то же время есть реальные предложения, как существенно увеличить пенсии гражданам, не отбирая деньги у самых обездоленных. Но для их реализации нужна политическая воля.

Как пишет эксперт, проект позитивный, поскольку, как утверждает правительство, призван приблизить номинальный прожиточный минимум к реальному. Что, в свою очередь, повлечет повышение пенсий, зарплат и т.д. Но не все так хорошо, как кажется, отмечает Марунич. По его словам, в проекте скрыто немало подводных камней, один из которых – "отвязка" прожиточного минимума от целого ряда социальных выплат.

"Фактически это попытка улучшить уровень пенсионного обеспечения благодаря существенному ухудшению уровня социальных выплат. Что грозит повышением социального недовольства наиболее социально незащищенных слоев населения. При этом никаких гарантий направления сэкономленных средств именно на повышение пенсий нет. Поэтому можем предположить, что очень вероятно обещания власти так и останутся лишь обещаниями", – отмечает эксперт.

В то же время, по его словам, есть предложения, которые позволяют существенно повысить пенсии не за счет самых обездоленных. В качестве примера он приводит предложения лидера партии "За майбутне" Игоря Палицы, которые народный депутат разместил в своем блоге. Речь о повышении прожиточного минимума для нетрудоспособных в два раза и соответственно повышении пенсий. 350 миллиардов гривен, необходимые для повышения среднего уровня пенсий до 5,5 тысяч гривен, можно получить, ликвидировав контрабанду на таможне, государственную коррупцию и уклонение от уплаты налогов.

Как отмечает Дмитрий Марунич, для рассмотрения и реализации этого предложения правительство должно продемонстрировать политическую волю. 

"Поскольку противостоять придется не только коррупционерам и контрабандистам, но и нашим зарубежным друзьям из МВФ. Которые категорически настаивают на том, что Украина должна отказаться от улучшения условий пенсионного обеспечения", — считает Марунич.


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