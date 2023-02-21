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Правительство рассчитывает на старт обширной программы МВФ: детали

На днях глава правительства Денис Шмигаль встретился с главой Международного валютного фонда Кристиной Георгиевой.

сегодня, 11:21
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Автор:

Давиденко Евгения

Они обсудили механизмы финансовой поддержки страны, остро нуждающейся в финансах в условиях войны с россией. Об этом в соцсети Telegram написал глава Кабинета Министров Украины Денис Шмигаль.

Правительство рассчитывает на старт обширной программы МВФ: детали

Фото: https://www.gettyimages.com



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Украинская сторона обратила внимание на достигнутый успех в реализации Мониторинговой программы, в частности, на выполнение структурных маяков. Таким образом, Киев рассчитывает на старт новой многолетней обширной программы более чем на 15 млрд долларов.


По предварительным договоренностям, программа с Международным валютным фондом будет состоять из двух частей: немедленная финансовая поддержка и поддержка структурных реформ, которые будут способствовать восстановлению.


По словам Дениса Шмыгаля, МВФ дал высокую оценку правительству по поддержанию макроэкономической стабильности и продолжению ключевых реформ, несмотря на войну.


В конце декабря Министерство финансов обнародовало Письмо о намерениях и Меморандуме об экономической и финансовой политике. Они содержат меры, которые реализовало и планирует правительство и НБУ.


В частности, прописано пять структурных маяков: разработать план действий по предотвращению и погашению задолженности в течение исполнения бюджета на 2023 год и далее; отменить мораторий на налоговые проверки, а также единого налога в размере 2% и восстанавливать довоенный режим для таких плательщиков, разработать законопроект для обеспечения эффективного и полноценного применения регистраторов расчетных операций в учреждениях розничной торговли с возобновлением ответственности за нарушение этих требований; подготовить концептуальную записку о том, как подойти к реформированию системы социальной защиты; подготовить ТС с описанием методологии и процедур проведения диагностического обследования банков, необходимых для оценки достаточности банковского капитала, определения приоритетов в работе с неработающими кредитами и назначить Наблюдательный совет "Нафтогаза" на основе прозрачных и конкурентных процедур отбора и привести его в полностью рабочее состояние.





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Источник: https://t.me/Denys_Smyhal
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