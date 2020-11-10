Правительство Украины предусмотрит 500 миллионов гривен на земельную реформу

Заместитель министра экономики Тарас Высоцкий сообщил, что власти выделят 500 миллионов гривен на земельную реформу. По его словам, этой суммы будет достаточно для поддержки сельхозпроизводителей сразу после запуска рынка земли в июле 2021 года. Об этом было сказано на круглом столе, который организовало Агентство США по международному развитию (USAID).

Фото: podrobnosti.mk.ua

Первый этап земельной реформы предусматривает приобретение земельных участков только физическими лицами. Соответственно только им предоставят кредит на покупку земли.

По словам министра, в следующем году государство будет компенсировать проценты по кредитам, если земельный участок не будет превышать 20 га. Это связано с тем, что правительство ставит в приоритет поддержку семейных фермерских хозяйств.

Тарас Высоцкий отметил, что согласно правительственной программе покупатели земли будут выплачивать 3% ставки кредита. Все остальные расходы возместит государство.

Министр добавил, что общий бюджет государственной поддержки аграриев на 2021 составит 4,5 млрд грн.

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