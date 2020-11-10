Протесты предпринимателей: будет ли бунт из-за кассовых аппаратов

Представители малого бизнеса объявили акции протеста по всей Украине — против кассовых аппаратов, введенных с 1 января 2021 года, и карантина. Некоторые поговаривают даже о полномасштабном бунте. О том, услышит ли власть требования граждан и чем чревато для Украины игнорирование требований предпринимателей рассказали украинские эксперты.

Глава Ассоциации малого и среднего бизнеса Руслан Соболь отмечает, что экономические последствия пандемии вносят свои корректировки в жизнь вообще — и в предпринимательский сектор в частности.

"Инициатива властей будет провалена"

"Уже сейчас огромное количество торговых точек, заведений общепита, имеют "эпидемию" кассовых аппаратов. Потребителей встречают таблички "к сожалению, терминал не работает". Это — яркое свидетельство того, как к инициативам о кассовых аппаратах относится реальный сектор, – подчеркивает эксперт. – Предприниматели игнорируют кассовые аппараты и производят расчеты в наличной форме. Именно так реальный сектор "поддержал" инициативу власти. От слова "никак". Потребительский спрос падает, доходы падают. И попытки властей получить в такой ситуации дополнительные налоги закончатся ничем. Эта инициатива будет провалена".

Что касается предпринимательских бунтов, то Руслан Соболь не исключает социальной активности предпринимателей.

"Но беда в том, что она будет обязательно подхвачена какой-то из политических сил — и раскручена в свою пользу. К примеру, с упором на досрочные парламентские выборы, на импичмент президента... То есть, предпринимателей втянут в политически игры, – считает Руслан Соболь. – Вместо того, чтобы совместно искать выход из кризисной ситуации".

"Бунты приведут к федерализации"

Вице-президент Всемирного юридического альянса, старший партнер в Адвокатской компании "Кравец и Партнеры" Ростислав Кравец считает, что сам по себе отказ отсрочить введение кассовых аппаратов вряд ли приведет к массовым акциям протеста предпринимателей. Но вполне может подтолкнуть Украину к… федерализационным настроениям.

"Местные власти после децентрализации могут самостоятельно отменять действия нормативных актов. Это будет фактически начало федерализации Украины. Аналогичные шаги мы уже видели, когда центр вводил карантинные запреты, а на местах игнорировали любые рекомендации правительства", – напоминает эксперт.

Ростислав Кравец не исключает, что некоторые политические партии, которые будут получать внешнее финансирование, также могут использовать недовольство предпринимателей (и не только) карантинными ограничениями и другими проблемными моментами как предлог для организации массовых протестов.

"Бунты если и будут, то – управляемые. А требования будут звучать уже не только экономические, но и политические", – прогнозирует эксперт.

Как сообщал портал "Комментарии", народные депутаты могут отсрочить на год введение системы кассовых аппаратов в Украине — до 1 января 2022 года.

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