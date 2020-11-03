Разумков назвал новую дату для ввода кассовых аппаратов в Украине

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Таисия Ерохина
Народные депутаты могут отсрочить на год введение системы кассовых аппаратов в Украине — до 1 января 2022 года. Об этом говорится в сообщении Верховной Рады Украины в Telegram.
Как сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, во время перерыва в заседании Рады состоялось совещание. На нем речь шла о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.
По словам Разумкова, это консолидированная позиция всех фракций и депутатских групп. Сегодня планируют зарегистрировать законопроект, а комитет безотлагательно должен будет его рассмотреть.
Напомним, сегодня под Верховной Радой собрались "евробляхеры". Их акция заблокировала весь правительственный квартал.
Ранее сообщалось, что предприниматели в Украине рассказали, что мешает бизнесу полноценно развиваться и что с этим делать. Так, представители бизнеса часто заявляют, что государство никак не способствует развитию предпринимательства в стране.
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