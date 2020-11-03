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Главная Новости Бизнес экономика Разумков назвал новую дату для ввода кассовых аппаратов в Украине
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Разумков назвал новую дату для ввода кассовых аппаратов в Украине

Известно, на сколько хотят отсрочить повсеместный запуск кассовых аппаратов

сегодня, 13:12
Автор:

Таисия Ерохина

Народные депутаты могут отсрочить на год введение системы кассовых аппаратов в Украине — до 1 января 2022 года. Об этом говорится в сообщении Верховной Рады Украины в Telegram.

Разумков назвал новую дату для ввода кассовых аппаратов в Украине

Как сообщил председатель парламента Дмитрий Разумков, во время перерыва в заседании Рады состоялось совещание. На нем речь шла о поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии.

"В частности, согласовано решение об отсрочке на год применения кассовых аппаратов до 01.01.2022", — говорится в сообщении.

По словам Разумкова, это консолидированная позиция всех фракций и депутатских групп. Сегодня планируют зарегистрировать законопроект, а комитет безотлагательно должен будет его рассмотреть.

Напомним, сегодня под Верховной Радой собрались "евробляхеры". Их акция заблокировала весь правительственный квартал.

Ранее сообщалось, что предприниматели в Украине рассказали, что мешает бизнесу полноценно развиваться и что с этим делать. Так, представители бизнеса часто заявляют, что государство никак не способствует развитию предпринимательства в стране.


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Источник: https://t.me/verkhovnaradaukrainy/1364
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