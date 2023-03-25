Правительство возобновляет "Большую приватизацию"

Правительство возобновит крупную приватизацию для наполнения новыми поступлениями бюджета. Об этом и других мерах финансовой оптимизации сообщил Глава правительства Денис Шмыгаль, передают "Комментарии".

Уряд відновлює приватизацію

"Вместе с Министерством экономики и Фондом госимущества провели совещание по реформе приватизации и управления государственными предприятиями. Какие планы будем реализовывать уже в этом году: передаем большинство государственных предприятий в сферу управления Фонда госимущества, после анализа их деятельности они либо будут приватизированы, либо получат новый уровень управления по стандартам ОЭСР, возобновляем Большую приватизацию для стимулирования инвестиций, ускоряем ликвидацию несостоятельных предприятий, обновляем перечень стратегических предприятий, не подлежащих приватизации, разрабатываем стратегию управления предприятиями, конфискованными у подсанкционных лиц", — говорит Шмыгаль.

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Кроме того, правительство планирует оптимизировать структуру ФГИУ.

"Наша стратегия — это минимизация доли государства в экономике с сохранением государственного контроля в стратегических и важных для безопасности Украины отраслях", — подчеркивает премьер.

Напомним, что ранее Денис Шмыгаль сообщил, сколько понадобится для послевоенного восстановления Украины.

Тем временем в ВСУ озвучили сроки подготовки мобилизованных перед отправкой на фронт. А оппонент Эрдогана на выборах публично признал Крым и Донбасс в составе РФ. Кроме того, претендент на пост президента Турции лидер партии "Батькивщина" Догу Перинчек заявил, что в случае его прихода к власти Турция выйдет из Североатлантического альянса.