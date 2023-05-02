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Правительство заявило о начале корпоратизации "Энергоатома"

Денис Шмыгаль обещает, что все акции останутся за государством

сегодня, 18:43
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Автор:

Константин Куликов

Правительство запускает процедуру корпоратизации "Энергоатома". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля.

Правительство заявило о начале корпоратизации "Энергоатома"

Денис Шмигаль

"Во исполнение принятого Верховной Радой закона трансформируем предприятие в акционерное общество. В итоге это повысит эффективность управления, привлечет дополнительные средства на реализацию новых проектов, усилит нашу энергетическую независимость, — заявил Денис Шмыгаль. — "Энергоатом" — один из крупнейших операторов АЭС в Европе, компания стратегически важна для энергетической безопасности государства. Поэтому приводим ее к международным стандартам корпоративного управления. При этом сохраняем в собственности государства 100% акций предприятия".


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Согласно открытым данным, Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" создано в октябре 1996 года. Компания является оператором четырех действующих атомных электростанций Украины, на которых эксплуатируется 15 атомных энергоблоков (13 энергоблоков типа ВВЭР-1000 и два — ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт, 2 гидроагрегата Александровской ГЭС (25 МВт), 3 гидроагрегата Ташлыкской ГАЭС (453 МВт) (гидроагрегат № 3 в 2022 году был присоединен к энергосистеме).

"Энергоатом" обеспечивает более 55% потребности Украины в электроэнергии. Общая численность работников на начало 2022 года — 33 969 работников.

Украина занимает седьмое место в мире и второе в Европе по показателю установленной мощности АЭС. Организационно-правовая форма НАЭК "Энергоатом" — государственное предприятие.

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