Предприниматели во время войны: как еще государство может помочь бизнесу

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По данным Министерства экономики, потери предприятий от боевых действий с 24 февраля составляют 80 млрд долларов, потери в сфере инвестиций – 54 млрд долларов. Advanter Group и Центр Экономического Восстановления публикуют данные исследования состояния и перспектив украинского бизнеса. Специалисты подсчитали, что по состоянию на 23 марта 74% предприятий либо остановили свою деятельность (47%), либо работают с меньшей мощностью (27%). По их данным, только 17% предпринимателей надеются сохранить объемы продаж на уровне 2021 года, 34% опрошенных не видят возможности наращивать объемы деятельности в текущем периоде. Эксперты проанализировали перспективы развития малого и среднего бизнеса для портала "Комментарии".

Сергей Сароян, основатель компании Performance Management, говорит, что представители малого и среднего бизнеса пытаются держаться и платить зарплаты сотрудникам. Однако почти половина бизнесменов приостановила свою деятельность, а финансовая подушка на два месяца и больше есть только у 46% предпринимателей. В то же время, сохранить обороты хотя бы на уровне 2021 года надеются лишь 15%.

"Сейчас главным вопросом является выживание, так что многие пытаются адаптироваться и вносить свой вклад в поддержание жизнеспособности страны. Ключевая задача для государства – обеспечение людей работой, а не выплата помощи, размера которой будет явно недостаточно. Необходимо поддерживать жизнь госзаказами, где есть такая возможность. Налоговые послабления и государственные гарантии – это хорошо, но, конечно, полностью решить проблемы предпринимателей они не могут”, – объясняет эксперт.

Что касается практики релокации предприятий из зон боевых действий в другие регионы или за пределы Украины, то здесь ситуация сложная.

"Далеко не каждый бизнес можно перенести в другой регион страны или даже за границу. По этому делу везет IT и финансам, а вот другие вынуждены, как минимум, на время прекращать свою деятельность. В Украине сформировался сильный класс небольших предпринимателей, причем произошло это не благодаря усилиям властей, а скорее вопреки, именно он будет ключевым драйвером восстановления экономики после войны, так что все действующие льготы должны сохраниться. В США на малый и средний бизнес (МСБ) приходится около 50% ВВП, хотя их многомиллиардные корпорации известны всему миру. Аналогичная картина и в других развитых странах, где МСБ является главным работодателем. Если украинских предпринимателей не трогать, то они станут важнейшей частью экономики", — подчеркнул Сергей Сароян.

Кандидат экономических наук, владелец медиагруппы "Комментарии" Виктор Гольдский отмечает, что сейчас бизнесмены в Украине столкнулись с несколькими вызовами. Среди них: система приоритетов, отсутствие или снижение спроса на их товары/услуги.



"Если спроса товар/услугу нет, его производить никто не будет. В условиях, когда миллионы людей в мгновение ока потеряли все, когда у них нет не то что крыши над головой, а просто куска хлеба, то предлагать таким людям прокачать навык стойки на голове за несколько тысяч долларов просто глупо", — размышляет эксперт.

Поэтому правительству следует не только устанавливать послабления для бизнесменов по поводу проверок и кредитования, но и помочь с финансированием, то есть обеспечить предприятия государственными заказами.

"И лучшее, что может сделать государство для предпринимателей в нынешних реалиях – это обеспечить госзаказ. Если люди организовали пошив переносок, хорошо, закупите для нужд ВСУ эти переноски: без тендеров, без бюрократических проволочек, без откатов, просто возьмите и купите. Если строители готовы сдать дом в эксплуатацию, то вы не только должны принять этот дом, но и выкупить квартиры для размещения вынужденных переселенцев. Пусть под обязательства, пусть даже с отсрочкой платежа, но взять и выкупить. Если есть запрос на реконструкцию полуразваленных зданий какого-то там завода времен индустриализации в СССР, то возьмите и через "не могу за просто так" дайте возможность работать и заработать", – подчеркнул Виктор Гольдский .

Как сообщал портал, Минэкономики озвучило потери Украины от боевых действий.

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