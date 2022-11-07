Предприятия олигархов переходят в собственность государства: о чем говорит такой шаг власти

В понедельник, 7 ноября, стало известно, что "Мотор Сич", "Укрнафта", "АвтоКрАЗ", Укртатнафта" и "Запорожстрасформатор" переходят в собственность государства. Соответствующее решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций предприятий, связанных с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, приняла 6 ноября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. О чем говорит подобное решение? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Укрнафта. Фото: из открытых источников
Сейчас видим очередную порцию олигархических активов, переходящих в собственность государства
Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ считает, что мы видим своеобразную деолигархизацию на практике.
"Антиолигархический закон, который был принят до войны и на который президент Зеленский делал ставку в борьбе с олигархами, сейчас по определенным причинам не может быть полностью применен. Олигархи перестали в условиях военного времени финансировать медиа, политические партии. То есть, соответствующий закон не дает тех опций, которых от него ожидали, – поясняет эксперт. – Поэтому началась реальная деолигархизация – возвращение в госсобственность активов, которыми обладали олигархи. Летом это были фирташевские облгазы и газсбыты, переданные в управление "Нафтогаза". Сейчас видим очередную порцию олигархических активов, переходящих в собственность государства. В будущем они вполне могут стать основной государственной промышленной политики. В том числе, военно-промышленного комплекса".
Например, "АвтоКрАЗ" – это грузовые автомобили, производство которых зависит, прежде всего, от государственного заказа, особенно военного, отмечает Алексей Кущ. "Мотор Сич" – практически на 90% тоже зависит от госзаказа и оборонных программ. "Укрнафта" важна для энергетической безопасности страны. Ну, а "Укртатнафта" — это нефтеперабатывающий кремечугский завод, который обеспечивал топливом внутренний рынок, так что тоже имел стратегическое значение. Правда, сейчас он получил значительные повреждения из-за российских ракетных ударов.
"Запорожстрасформатор", по мнению эксперта, может стать одним из ключевых заводов. В том числе с точки зрения восстановления и модернизации нашей энергосистемы (причем его можно реанимировать прямо сейчас, потому что россияне бьют как раз по трансформаторным подстанциям). К тому же, акцентирует Алексей Кущ, это предприятие имеет перспективу кластерного развития, если объединить его с месторождениями лития и выпускать на его базе литиевые батареи, плюс наладить в Запорожье производство электромобилей. Но это, отмечает эксперт, уже на далекую перспективу. Однако если она реализуется, то "Запорожстрасформатор" становится центром украинского автомобилестроительного кластера".
Своими действиями руководство государства демонстрирует, что во время войны все украинцы должны быть нацелены на одно — на победу
Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев рассуждает так:
"На мой взгляд, началась абсолютно понятная государственная политика усиления промышленности, относящейся к оборонному сектору, энергетике, автомобильной отрасли, изготовлению двигателей, вертолетов и так далее. Думаю, в ближайшее время мы увидим еще некоторые, скажем так, соответствующие конфискации у олигархов".
Такими действиями, среди прочего, руководство государства демонстрирует, что во время войны все украинцы должны быть нацелены на одно — на победу. Тут не до корпоративных войн, уверен Андрей Рязанцев.
Кроме того, отмечает он, это борьба с олигархами, которая была начата еще до войны и имеет серьезное виляние на экономическую и практически любую деятельность нашей страны.
Главное, чтобы всё было согласно законодательству, прозрачно и понятно в юридической плоскости
Юрист, общественный деятель Геннадий Кирия напоминает, что с начала своего президентского срока Зеленский взял курс на деолигархизацию.
"Для него это принципиально дело, как и – показать, что тут нет "своих" или "чужих". Об этом — приватизация той же "Укрнафты", принадлежащей Коломойскому. Президент не договаривается с олигархатом, который сейчас еще и ослаблен войной. Плюс — у нас принят закон об олигархах. А благодаря Единому телемарафону, последние ослаблены медийно, не могут влиять на медиа и продвигать свои меседжи", – подчеркивает эксперт.
По его мнению, приватизация озвученных предприятий открывает новые возможности для изготовления военной техники, усиления обороноспособности Украины.
"Главное, чтобы всё было согласно законодательству, прозрачно и понятно в юридической плоскости, – считает Геннадий Кирия. – Бывшие собственники оформляли акции, как правило, согласно британскому и американскому законодательству. И они могут начать судиться с государством Украина в иностранных судах, выставляя большие иски".
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