Предприятия олигархов переходят в собственность государства: о чем говорит такой шаг власти

В понедельник, 7 ноября, стало известно, что "Мотор Сич", "Укрнафта", "АвтоКрАЗ", Укртатнафта" и "Запорожстрасформатор" переходят в собственность государства. Соответствующее решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций предприятий, связанных с Константином Жеваго, Игорем Коломойским, Вячеславом Богуслаевым и Константином Григоришиным, приняла 6 ноября Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку. О чем говорит подобное решение? Как события могут развиваться дальше? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Укрнафта. Фото: из открытых источников

Сейчас видим очередную порцию олигархических активов, переходящих в собственность государства

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ считает, что мы видим своеобразную деолигархизацию на практике.

"Антиолигархический закон, который был принят до войны и на который президент Зеленский делал ставку в борьбе с олигархами, сейчас по определенным причинам не может быть полностью применен. Олигархи перестали в условиях военного времени финансировать медиа, политические партии. То есть, соответствующий закон не дает тех опций, которых от него ожидали, – поясняет эксперт. – Поэтому началась реальная деолигархизация – возвращение в госсобственность активов, которыми обладали олигархи. Летом это были фирташевские облгазы и газсбыты, переданные в управление "Нафтогаза". Сейчас видим очередную порцию олигархических активов, переходящих в собственность государства. В будущем они вполне могут стать основной государственной промышленной политики. В том числе, военно-промышленного комплекса".

Например, "АвтоКрАЗ" – это грузовые автомобили, производство которых зависит, прежде всего, от государственного заказа, особенно военного, отмечает Алексей Кущ. "Мотор Сич" – практически на 90% тоже зависит от госзаказа и оборонных программ. "Укрнафта" важна для энергетической безопасности страны. Ну, а "Укртатнафта" — это нефтеперабатывающий кремечугский завод, который обеспечивал топливом внутренний рынок, так что тоже имел стратегическое значение. Правда, сейчас он получил значительные повреждения из-за российских ракетных ударов.

"Запорожстрасформатор", по мнению эксперта, может стать одним из ключевых заводов. В том числе с точки зрения восстановления и модернизации нашей энергосистемы (причем его можно реанимировать прямо сейчас, потому что россияне бьют как раз по трансформаторным подстанциям). К тому же, акцентирует Алексей Кущ, это предприятие имеет перспективу кластерного развития, если объединить его с месторождениями лития и выпускать на его базе литиевые батареи, плюс наладить в Запорожье производство электромобилей. Но это, отмечает эксперт, уже на далекую перспективу. Однако если она реализуется, то "Запорожстрасформатор" становится центром украинского автомобилестроительного кластера " .

Своими действиями руководство государства демонстрирует, что во время войны все украинцы должны быть нацелены на одно — на победу

Кандидат экономических наук, экс-директор по развитию бизнеса АО "Укрзализныця" Андрей Рязанцев рассуждает так:

"На мой взгляд, началась абсолютно понятная государственная политика усиления промышленности, относящейся к оборонному сектору, энергетике, автомобильной отрасли, изготовлению двигателей, вертолетов и так далее. Думаю, в ближайшее время мы увидим еще некоторые, скажем так, соответствующие конфискации у олигархов".

Такими действиями, среди прочего, руководство государства демонстрирует, что во время войны все украинцы должны быть нацелены на одно — на победу. Тут не до корпоративных войн, уверен Андрей Рязанцев.

Кроме того, отмечает он, это борьба с олигархами, которая была начата еще до войны и имеет серьезное виляние на экономическую и практически любую деятельность нашей страны.

Главное, чтобы всё было согласно законодательству, прозрачно и понятно в юридической плоскости

Юрист, общественный деятель Геннадий Кирия напоминает, что с начала своего президентского срока Зеленский взял курс на деолигархизацию.

"Для него это принципиально дело, как и – показать, что тут нет "своих" или "чужих". Об этом — приватизация той же "Укрнафты", принадлежащей Коломойскому. Президент не договаривается с олигархатом, который сейчас еще и ослаблен войной. Плюс — у нас принят закон об олигархах. А благодаря Единому телемарафону, последние ослаблены медийно, не могут влиять на медиа и продвигать свои меседжи", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, приватизация озвученных предприятий открывает новые возможности для изготовления военной техники, усиления обороноспособности Украины.

"Главное, чтобы всё было согласно законодательству, прозрачно и понятно в юридической плоскости, – считает Геннадий Кирия. – Бывшие собственники оформляли акции, как правило, согласно британскому и американскому законодательству. И они могут начать судиться с государством Украина в иностранных судах, выставляя большие иски".

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