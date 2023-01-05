Предприятия, покупающие электроэнергию из ЕС, будут обеспечены бесперебойным током

Постановление "Об утверждении Положения об особенностях импорта электрической энергии во время прохождения осенне-зимнего периода 2022/2023 годов в условиях правового режима военного положения в Украине" предусматривает дополнительные гарантии для участников рынка электроэнергии, импортирующих ток из стран Европейского Союза. Об этом говорится на официальной странице правительства.

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“Импорт электроэнергии является одним из инструментов снижения дефицита генерирующих мощностей в энергосистеме Украины, возникшего в результате систематических российских обстрелов энергообъектов, начиная с октября прошлого года. На сегодняшний день согласованные коммерческие перетоки между странами ЕС и Украиной (совместно с Молдовой) составляют 0,7 ГВт ночью и 0,6 ГВт днем. Этих объемов недостаточно для полного покрытия дефицита мощностей в вечерние пиковые часы, однако привлечение импорта значительно снизит объем небаланса”, — говорится в сообщении.





В то же время, цены на рынке "на сутки вперед" в странах ЕС существенно выше цены в Украине, отметили в пресс-службе Кабмина. Поэтому для привлечения импорта электроэнергии необходимы дополнительные стимулы, в частности гарантирование промышленным предприятиям непрерывного электроснабжения в случае заключения соответствующих договоров.





"Учитывая это, постановлением предусмотрены на период до 30 апреля 2023 дополнительные гарантии защиты от плановых ограничений электроснабжения тех небытовых потребителей, объекты которых будут потреблять импортированную согласно соответствующим договорам электрическую энергию", — сообщают в правительстве.





В постановлении также прописано условие, что графики почасовых отключений не будут применяться, если потребитель будет импортировать объемы не меньше собственного потребления в сентябре 2022 года – до применения принудительных ограничений электроснабжения.





Дополнительные гарантии для импортеров электроэнергии из ЕС позволят перераспределить высвободившиеся мощности украинского поколения, уменьшив таким образом общее количество отключенных абонентов, считают в правительстве.





Ранее специалисты в сфере ЖКХ рассказали "Комментариям" , как продержаться несколько суток в случае отсутствия тепла и электричества в квартире. Александр Сергиенко говорит: можно нагреть на газе кирпичи. Они определенное время будут горячими, какое-нибудь помещение можно будет обогреть. Также целесообразно греться горячими напитками, а в постель положить бутылки с горячей водой. Под одеялом человек сам выделяет достаточно тепла, если хорошо укрыться, то вполне комфортно удастся переночевать.



Алексей Тихонов обращает внимание на правила пожарной безопасности, которые следует учитывать, используя в помещении туристические газовые устройства. Большое количество туристических плиток куплено на китайских сайтах, без сертификатов. Это небезопасно. Кроме того, многие люди не знают законов физики и не понимают: чтобы газ горел, нужен кислород. То есть нужно открывать окна. Пока работает такая грелка, должно быть проветривание, отмечает эксперт.







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