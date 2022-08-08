Предприятия за гривну или спасение экономики: что стоит за большой приватизацией от правительства

Украина в военное время решила провести "большую приватизацию". Зачем это нужно, поможет ли это наполнить бюджет? Какие у данного решения есть плюсы и минусы? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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Особых денег приватизация в нынешних условиях не даст

Экономический эксперт Даниил Монин отмечает, что в текущий момент, учитывая продолжающиеся боевые действия, стоимость любого объекта в Украине минимальна.

"Но с учётом того, что госпредприятия, с большой вероятностью, понесут убытки, их можно продать и за гривну", – считает эксперт.

Особых денег приватизация в нынешних условиях не даст, отмечает Даниил Монин. Но сэкономит дальнейшие траты денег из бюджета на покрытие убытков госпредприятий.

Государство не было и не будет эффективным коммерсантом и избавляться от львиной части ГП можно и нужно

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что у такого решения не существует четкого позитива или четкого негатива.

"Очевидно, что, когда государство владеет чем-то, не имея возможности эффективно использовать тот или иной объект, лучше его продать бизнесу. Более эффективному коммерсанту. В краткосрочной перспективе, за счет возможностей государства, то или иное ГП может выглядеть привлекательным. Но рано или поздно оно деградирует. Потому что одно дело, когда бизнес рискует собственными средствами и делает максимум для эффективной работы того или иного предприятия. И другое, когда речь идет о государственных средствах. Когда в отношении ГП те или иные чиновники, в лучшем случае, боятся предпринять некие шаги, чтобы не быть потом в чём-то обвиненными. А в худшем – еще и на этом зарабатывают. Лично для себя, – поясняет эксперт. – Потому, подчеркиваю, государство не было и не будет эффективным коммерсантом. И избавляться от львиной части ГП можно и нужно. Кроме, конечно, стратегически значимых (их может быть 100-200, не больше), которые мы по понятным причинам продавать нельзя. К примеру, в мире есть АЭС, находящиеся в частной собственности. В украинских условиях это сделать нельзя по многим причинам".

Уместно ли такую приватизацию делать во время войны? Однозначного ответа у Бориса Кушнирука нет.

"Для государства это риск, что пока вы решаете продавать/не продавать, на это предприятие прилетит ракета – продавать будет нечего. Те же риски по тем же причинам у бизнеса – покупать/не покупать. Да, сейчас можно купить дешевле, чем до войны и чем после. Но ты можешь потерять всё, что вложил – из-за обстрелов или возможной оккупации территории, где расположен объект", – отмечает эксперт.

Понятно, продолжает он, что продать сейчас что-либо по приемлемой цене государство не может. С другой стороны, есть надежда, что бизнес, по крайне мере, начнет что-то производить на купленном объекте.

"Если он, конечно, приобрел его не ради земли, как в случае с заводом "Большевик", – уточняет Борис Кушнирук. – Так вот, если приобретение сделано ради занятия производственной деятельностью, бизнес будет вкладывать средства в данный объект. Создавать дополнительную стоимость, иначе это зря потраченные деньги".

Факт и то, отмечает эксперт, что во время войны появляется больше возможностей для злоупотреблений.

"Не увидим ли мы скупку тех или иных ГП бизнесом, связанным с властью? Думаю, увидим. Как и скандалы касательно этого, спустя какое-то время, – прогнозирует Борис Кушнирук. – Но абсолютно хорошего варианта, в любом случае, нет. Всё равно все эти предприятия (кроме условно стратегических) надо продавать. Плюс ситуации в том, что даже если прям сейчас бизнес по каким-либо причинам не сможет что-то активно развивать на свежеприобретенных предприятиях, он сделает это по окончанию боевых действий. И сделает куда быстрее и эффективнее, чем сделало бы государство. А восстанавливать экономику Украины нам нужно как можно быстрее".

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