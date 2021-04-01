Председатель Суэцкого канала говорит, что потери от блокировки могут достичь 1 млрд долларов

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Татьяна Веремеева
Председатель Администрации Суэцкого канала заявил в среду в интервью
египетскому телеканалу Sada El-Balad TV, что потери и ущерб от возникшей в
канале блокады могут составить около 1 миллиарда долларов. Об этом пишет Reuters.
Суэцкий канал. Фото: Suez Canal Authority / AP
Отметим, водолазы в среду осмотрели корпус контейнеровоза Ever Given,
который сел на мель и остановил международную торговлю через Суэцкий канал. Ведущий
следователь капитан Сайед Ши сообщил агентству Reuters, что расследование будет
включать в себя изучение мореходных качеств судна и действий его капитана.
Напомним, шестидневная блокада Суэцкого канала привела к серьезным
нарушениям глобальной цепочки поставок после того, как 400-метровый корабль
застрял по диагонали в южной части канала – самого короткого судоходного пути
между Европой и Азией.
Управление Суэцкого канала заявило в среду, что судоходство вернулось к
нормальному уровню, и в общей сложности 81 судно прошло через канал.
Египетские летные агентства сообщили в среду, что в общей сложности 163
судна прошли через Суэцкий канал с момента его повторного открытия и что в
настоящее время 292 судна находятся в ожидании.
SCA запланировала ускорить процесс прохождения канала и заявила, что
надеется на устранение отставания судов от графика к концу недели.
Блокирование канала, как ожидается, вызовет шквал страховых требований, а
лондонская Lloyd's ожидает больших убытков, которые могут превысить 100 млн
долл.
Японский владелец Ever Given заявил, что не получал никаких претензий или
судебных исков по поводу блокировки.
Напомним, движение
в Суэцком канале восстановилось.
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