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Главная Новости Бизнес экономика Председатель Суэцкого канала говорит, что потери от блокировки могут достичь 1 млрд долларов
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Председатель Суэцкого канала говорит, что потери от блокировки могут достичь 1 млрд долларов

Водолазы отправились проверить корпус корабля Ever Given, пока он стоит на якоре в районе Горьких озер

сегодня, 01:30
Автор:

Татьяна Веремеева

Председатель Администрации Суэцкого канала заявил в среду в интервью египетскому телеканалу Sada El-Balad TV, что потери и ущерб от возникшей в канале блокады могут составить около 1 миллиарда долларов. Об этом пишет Reuters.

Председатель Суэцкого канала говорит, что потери от блокировки могут достичь 1 млрд долларов

Суэцкий канал. Фото: Suez Canal Authority / AP

"Сумма ущерба и потерь, а также сколько потребили земснаряды, будет подсчитана. Оценки могут достичь миллиарда долларов или даже больше", – отметил Осама Раби.

Отметим, водолазы в среду осмотрели корпус контейнеровоза Ever Given, который сел на мель и остановил международную торговлю через Суэцкий канал. Ведущий следователь капитан Сайед Ши сообщил агентству Reuters, что расследование будет включать в себя изучение мореходных качеств судна и действий его капитана.

Напомним, шестидневная блокада Суэцкого канала привела к серьезным нарушениям глобальной цепочки поставок после того, как 400-метровый корабль застрял по диагонали в южной части канала – самого короткого судоходного пути между Европой и Азией.

Управление Суэцкого канала заявило в среду, что судоходство вернулось к нормальному уровню, и в общей сложности 81 судно прошло через канал.

Египетские летные агентства сообщили в среду, что в общей сложности 163 судна прошли через Суэцкий канал с момента его повторного открытия и что в настоящее время 292 судна находятся в ожидании.

SCA запланировала ускорить процесс прохождения канала и заявила, что надеется на устранение отставания судов от графика к концу недели.

Блокирование канала, как ожидается, вызовет шквал страховых требований, а лондонская Lloyd's ожидает больших убытков, которые могут превысить 100 млн долл.

Японский владелец Ever Given заявил, что не получал никаких претензий или судебных исков по поводу блокировки.

Напомним, движение в Суэцком канале восстановилось.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-egypt-suezcanal-ship-losses/suez-canal-chairman-says-losses-from-ever-given-blockage-could-reach-1-billion-idUSKBN2BN3C7
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