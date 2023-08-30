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Премьер Японии попробовал рыбу после слива радиоактивной воды

Япония производит сброс радиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1", несмотря на недовольство японских рыбаков и противодействие Китая

сегодня, 21:58
Автор:
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Константин Куликов
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Премьер-министр Японии Фумио Кисида обсудил с несколькими министрами сброс в океан радиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" и попробовал с ними во время обеда морепродукты из одноименной префектуры, рассказал министр экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимура. Об этом сообщают "Комментарии".

Премьер Японии попробовал рыбу после слива радиоактивной воды

Фумио Кисида ест рыбу с Фукусимы

Кисида пообещал, что власти "примут все необходимые меры для того, чтобы предприятия рыбной отрасли не понесли никакого ущерба".


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Кроме того, по его словам, правительство будет содействовать  "усилиям по увеличению потребления рыбной продукции".

Напомним, что Япония производит сброс радиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1". В общей сложности власти Японии хотят слить в океан более миллиона тонн радиоактивной воды с АЭС "Фукусима-1", используемой для охлаждения реакторов. Сброс осуществлен, несмотря на недовольство японских рыбаков и противодействие Китая.

Напомним, что атомная станция Фукусима получила сильные повреждения 11 марта 2011 года, когда после землетрясения магнитудой 9,0 на АЭС обрушилось цунами. Из-за этого удара на станции отключилось электричество, а затем — отказали системы аварийного охлаждения. После чего произошло расплавление ядерного топлива в трех из шести энергоблоков станции, накопление там водорода, что привело к взрыву гремучей смеси в реакторах. После катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году аварии такого масштаба в мировой ядерной энергетике не происходило. В окружающую среду попали в основном летучие радиоактивные элементы, такие как изотопы йода и цезия, объём выброса которых составил до 20 % от выбросов при Чернобыльской аварии. С загрязненных территорий было эвакуировано около 164 тысяч человек. 

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