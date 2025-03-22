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Президент подписал закон об акцизах: на сколько теперь вырастут цены на сигареты

Нардеп Ярослав Железняк заявил о подписании нового закона

сегодня, 11:45
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Кравцев Сергей

22 марта 2025 года стало известно, что президент Украины наконец подписал законопроект №11090 о повышении акцизов. Информация еще не опубликована, но первым ее у себя в Телеграмм-канале представил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Президент подписал закон об акцизах: на сколько теперь вырастут цены на сигареты

Цены на сигареты. Фото из открытых источников

Документ, находившийся на рассмотрении 104 дня, прошел все стадии от сопротивления до принятия.

Однако задержка с его подписанием, по словам депутата, обошлась государственному бюджету в 2,0916 миллиарда гривен. Эти средства, как утверждает Железняк, уже окончательно потеряны из-за бездействия Офиса президента.

Законопроект предусматривает повышение акцизов, в частности, на табачные изделия, что, по подсчетам депутата, приведет к росту цен на пачку сигарет сразу на 40 гривен. Поэтому минимальная стоимость пачки сигарет в Украине составит примерно: 2025 год – 127,4 грн; 2026 год – 142,1 грн; 2027 год – 155,8 грн; 2028 год – 173,6 грн.

Планировалось, что государственный бюджет от акциза на табачные изделия получит 20 млрд. гривен в год.

Законопроект, по переходным положениям, должен вступить в силу еще 1 января 2025 года. Поскольку сегодня уже 22 марта бизнес оказался в сложной ситуации: как адаптировать свою деятельность к новым акцизным ставкам, когда сроки внедрения давно истекли? "Вот как бизнесу сейчас свою работу рассчитывать по акцизам? Опять все через одно место сделано", — возмущается Железняк.

По словам парламентария, прямое невыполнение Конституции из-за несвоевременного подписания закона стало причиной значительных финансовых потерь. С 1 января бюджет не получил значительные поступления, которые могли бы пойти на важные государственные нужды. Железняк отмечает, что ответ на вопрос, кто именно из Офиса президента блокировал процесс, так и не был получен: "Мы правда так и не получили ответ, из-за кого это произошло".

Ярослав Железняк считает, что подписание стало возможным благодаря нескольким факторам: постоянное давление и публичность, требования МВФ. Перспектива расследования НАБУ. 

"Думаю, все же они такого хода по МВФ не ожидали", — отмечает Железняк, допуская, что именно международный аспект стал решающим.

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Источник: https://t.me/yzheleznyak/12026
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