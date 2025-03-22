Президент подписал закон об акцизах: на сколько теперь вырастут цены на сигареты

22 марта 2025 года стало известно, что президент Украины наконец подписал законопроект №11090 о повышении акцизов. Информация еще не опубликована, но первым ее у себя в Телеграмм-канале представил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Цены на сигареты. Фото из открытых источников

Документ, находившийся на рассмотрении 104 дня, прошел все стадии от сопротивления до принятия.

Однако задержка с его подписанием, по словам депутата, обошлась государственному бюджету в 2,0916 миллиарда гривен. Эти средства, как утверждает Железняк, уже окончательно потеряны из-за бездействия Офиса президента.

Законопроект предусматривает повышение акцизов, в частности, на табачные изделия, что, по подсчетам депутата, приведет к росту цен на пачку сигарет сразу на 40 гривен. Поэтому минимальная стоимость пачки сигарет в Украине составит примерно: 2025 год – 127,4 грн; 2026 год – 142,1 грн; 2027 год – 155,8 грн; 2028 год – 173,6 грн.

Планировалось, что государственный бюджет от акциза на табачные изделия получит 20 млрд. гривен в год.

Законопроект, по переходным положениям, должен вступить в силу еще 1 января 2025 года. Поскольку сегодня уже 22 марта бизнес оказался в сложной ситуации: как адаптировать свою деятельность к новым акцизным ставкам, когда сроки внедрения давно истекли? "Вот как бизнесу сейчас свою работу рассчитывать по акцизам? Опять все через одно место сделано", — возмущается Железняк.

По словам парламентария, прямое невыполнение Конституции из-за несвоевременного подписания закона стало причиной значительных финансовых потерь. С 1 января бюджет не получил значительные поступления, которые могли бы пойти на важные государственные нужды. Железняк отмечает, что ответ на вопрос, кто именно из Офиса президента блокировал процесс, так и не был получен: "Мы правда так и не получили ответ, из-за кого это произошло".

Ярослав Железняк считает, что подписание стало возможным благодаря нескольким факторам: постоянное давление и публичность, требования МВФ. Перспектива расследования НАБУ.

"Думаю, все же они такого хода по МВФ не ожидали", — отмечает Железняк, допуская, что именно международный аспект стал решающим.

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