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Приватбанк ограничил прием платежей на карту-ключ ФЛП - СМИ

В "ПриватБанке" уточнили, что ограничения действуют только на Р2Р-пополнения с карт других банков

сегодня, 02:22
Автор:

Ольга Чародий

Приватбанк ввел лимит на зачисление средств на карту-ключ физического лица-предпринимателя – до 30 тысяч гривень в месяц. Как сообщает ain.ua, это ограничение не распространяется на операции через расчетный счет.

Приватбанк ограничил прием платежей на карту-ключ ФЛП - СМИ

Приватбанк - фото из открытых источников

В "ПриватБанке" уточнили, что ограничения действуют только на Р2Р-пополнения с карт других банков. При Р2Р-переводах внутри "ПриватБанка" при проведении платежа на карту-ключ автоматически подтянется расчетный счет IBAN. Таким образом произойдет идентификация плательщика и ограничения применяться не будут.

"Речь идет не о разовом платеже на сумму свыше 30 тыс грн, а суммарно в месяц принять на карту-ключ можно не более 30 тыс грн. Чтобы провести платеж сверх лимита, необходимо будет использовать полные реквизиты, а именно номер расчетного счета IBAN", – сообщает издание.

 Напомним. высший антикоррупционный суд на 60 дней отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 52 млн 210 тыс. грн первого экс-заместителя председателя правления ПриватБанка Владимира Яценко, которого подозревают в растрате 136,89 млн грн. И, как известно, он уже вышел под залог. 

По словам заместителя директора Украинского института политики Кирилла Молчанова, многие эксперты предупреждали, что рано или поздно Зеленский с Коломойским "побьют горшки". И в последнее время этот бой всё более громкий. Тут вам и "антиколомойский" закон, и удар по Дубинскому, и "принуждение к миру" (в рамках голосования группы Коломойского за Витренко) в виде задержания топ-менеджера ПриватБанка. "Всё явно происходит под давлением извне, а именно – из США. Зеленский пошел в атаку на Коломойского, на человека, который, по сути, помог ему прийти к власти. Понятно, что делом по ПриватБанку будут бить именно по Игорю Валерьевичу. И дело это вполне могут довести до конца – суда и приговора, — прогнозирует Кирилл Молчанов. – Не обязательно на скамье окажется сам Коломойский. Но обязательно пострадает его бизнес. Влияние же его уже пострадало".


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Источник: https://ain.ua/2021/03/23/limit-do-30-000-v-mesjac-na-kartu-kljuch/?fbclid=IwAR2QW04cyExkKN-6stXF88ZVGBeSTcp74KGKmrA1pG0RZ5lSR1SpnXD2m_o
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