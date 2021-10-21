Привилегии для вакцинированных в Украине: потери или доходы для бизнеса

Вакцинация и связанные с ней ограничения породили в Украине ряд новых бизнесов. К примеру, вакцинированные от коронавируса украинцы предлагают тем, у кого отсутствует паспорт вакцинации, совершить покупки в магазинах, ТРЦ и ресторанах за деньги вместо них.

Привилегии для вакцинированных: потери или доходы для бизнеса - фото из открытых источников

Какие еще виды бизнеса может породить (развить) очередная волна корона-кризиса? Правильной ли дорогой идет украинская власть? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Те бизнесы, которые ранее думали, уходить или нет в онлайн, на волне гибридного локдауна будут делать выбор в пользу первого

Глава Ассоциации собственников малого и среднего бизнеса Руслан Соболь обращает внимание, что Украина подходит к гибридному локдауну.

"Граждане с паспортами вакцинации или с негативными ПЦР-тестами получат куда больше прав. Смогут покупать промтовары там, куда нет входа невакцинированным, продукты на рынках, заказывать еду в ресторанах. Пользоваться куда большим спектром услуг, включая транспорт. И это не украинское ноу-хау. Подобные меры вводят многие европейские страны. В тех же Франции и Италии это уже вызвало массовые протесты. При том, что уровень вакцинации там куда выше, чем в Украине", – отмечает Руслан Соболь.

По его словам, создавшаяся ситуация, естественно, бьет по одним видам бизнеса, но развивает другие.

"Безусловно, снова "стартанет" доставка. При этом все курьеры будут вакцинированы, смогут совершать покупки и делать доставку. Тут точно пойдет взрывной рост развития. Очередной приток посетителей и средств получат механизмы дистанционного взаимодействия. Тот же Zoom, другие программы для организации видеоконференций. Удаленная работа также пойдет в рост, – прогнозирует эксперт. – Те бизнесы, которые ранее думали, уходить или нет в онлайн, на волне гибридного локдауна будут делать выбор в пользу первого. Ну и IT-отрасль, конечно, продолжит демонстрировать рост, востребованность, актуальность".

Нельзя идти запретительным и принудительным путем, создавая условия для банкротства многих бизнесов, для еще большего обнищания граждан

Координатор международных социальных проектов, основатель международного глянца Бизнес WOMAN и международного клуба BUSINESSWOMAN Club Анна Крысюк, комментируя фактически принудительную вакцинацию в Украине, отметила, что выступает категорически против, чтобы людей ставили в условия выбора без выбора.

"Если государство Украина, различные министерства и ведомства считают, что люди, не могут ехать в транспорте, потому то у них нет ПЦР-тестов и так далее, то они должны обеспечить своим гражданам возможность прохождения такого теста (при условии, что им запрещена вакцина по тем или иным медицинским показателям). А то, что у нас происходит – это тотальное ограничение прав и свобод человека. Лучше бы больше внимания уделяли реальной помощи людям. И не только с помощью вакцинации", – отмечает Анна Крысюк.

Она подчеркивает, что человек, купивший за 500 грн билет, вряд ли готов будет выложить 700 грн за то, чтобы делать ПЦР-тест. Он скорее просто не поедет никуда.

"Это наносит удар по бизнесам в целом и людям в частности. Но точно не даст пользу в ракурсе иммунизации и так далее, – уверена Анна Крысюк. – Я вовсе не против вакцинирования. Но я против того, чтобы его проводили препаратами, которые не прошли должных клинических исследований. И чтобы это делали тотально и принудительно. Если человек переболел и у него есть антитела — зачем ему вакцинация? А если есть медицинские противопоказания? Нельзя идти запретительным и принудительным путем, создавая условия для банкротства многих бизнесов, для еще большего обнищания граждан. Если ставите такие условия – как минимум обеспечьте налогоплательщиков тестами".

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