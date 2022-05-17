Продажа военных облигаций пополнила госбюджет на 60 млрд грн – НБУ

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое случилось 24 февраля 2022 года, Министерство финансов осуществило 30 аукционов по продаже военных облигаций.

Национальный банк Украины. Фото: "Комментарии"

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) со ссылкой на Национальный депозитарий, продажа военных ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма – "Комментарии") привлекла в государственный бюджет около 60 миллиардов грн, около 144,1 миллионов долларов США и 176,5 миллионов евро.

В НБУ отмечают, что самый крупный портфель военных ОВГЗ традиционно сконцентрирован среди банков, которые являются первичными дилерами. При этом, на прошлой неделе количество вкладчиков среди граждан и бизнеса увеличилось с 43,3 тысяч до 58,1 тысяч.

По состоянию на 16 мая 2022 года, объем вложений украинцев и украинского бизнеса в военные облигации составляет почти 5,7 миллиардов грн, что составляет 9,3% от общего объема приобретенных военных ОВГЗ, номинированных в гривне, 48 миллионов долларов США (33,9% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах) и 26 миллионов евро (14,8% от общего объема ОВГЗ номинированных в евро).

В то же время, нерезиденты вложили в украинские военные облигации 300,4 миллионов грн.

В Нацбанке подчеркнули, что доля граждан в объеме вложений в военные облигации достигла рекордного показателя как по количеству покупателей ценных бумаг Кабмина, так и по показателю владения ими в процентном соотношении.

Напомним, 8 марта 2022 года правление НБУ решило, что Нацбанк при необходимости будет выкупать военные облигации Кабинета министров Украины, приняв постановление №43 "Об осуществлении покупки облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" в период действия военного положения".

Для предоставления возможности проведения таких операций между Кабмином и НБУ Верховная Рада внесла соответствующие изменения в законодательство.

В частности, временно (на период действия военного положения) остановлено действие статьи 54 Закона Украины "О Национальном банке Украины", которое запрещает предоставление НБУ кредитов государству.

Покупка Национальным банком военных ОВГЗ осуществляется через заключение договора между НБУ и Министерством финансов и не включается в результаты еженедельно аукционов по продаже этих ценных бумаг.

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