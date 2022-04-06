Продовольственная безопасность во время войны: какое решение уже принял Кабмин – что за ним стоит

Кабинет министров Украины поддержал решение, которое даст возможность торговым сетям привлечь льготные кредиты до 1 млрд грн сроком на год под 5%. Как оцениваете это решение? Какие еще важны в смысле продуктовой безопасности решения следует принять? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Продукты. Фото: из открытых источников

Сейчас Кабмин занимается тем, что активно делает эмиссию денег

По словам главы Украинского аналитического центра, экономиста Александра Охрименко, в этом году инфляция будет около 20%. Так что льготные кредиты, о которых заявил Кабмин, — это очень хорошо, считает он.

"С моей точки зрения – правительство сейчас предпринимает правильные действия. И предпринимает их вовремя. На сегодняшний момент важно, чтобы не было дефицита товаров. И для этого торговым сетям позарез нужны деньги", – поясняет эксперт.

Фактически, продолжает он, сейчас Кабмин занимается тем, что активно делает эмиссию денег. И заливает ими в данном случае торговые сети.

"Хотя это и эмиссия денег, но в условиях войны это куда лучше, чем денежный голод. С одной стороны — эмиссия денег стимулирует инфляцию. С другой — сейчас она спасает экономику Украины, прежде всего, торговлю, от краха, – акцентирует Александр Охрименко. – Так что я максимально поддерживаю эту идею Кабмина".

Госрезерв должен быть пополнен, чтобы обеспечивать продовольствием население

Экономический и политический эксперт Тарас Загородний уверен, что льготные кредиты в такое сложное время – очень правильно.

"Надеюсь, они будут представляться и в дальнейшем, причем, не только для торговли, но и для производства. В том числе – для бизнеса, который выпускает критично важные товары социального порядка. Производство муки, хлеба", – отмечает эксперт.

Он считает, что, учитывая военные действия, Украине следует договариваться с Польшей, другими приграничными странами-членами ЕС, чтобы мы переносили свои продовольственные склады на их территорию.

"Потому что российские оккупанты активно обстреливают в том числе элеваторы, продовольственные склады, чтобы вызывать гуманитарный кризис в Украине, – поясняет Тарас Загородний. – Нам необходимо иметь стратегические запасы зерна, которые позволят обеспечить продовольственную безопасность. Госрезерв должен быть пополнен, чтобы обеспечивать продовольствием население. Надо обеспечить минимальный пакет продуктового обеспечения людей. Чтобы мы могли кормить и армию, и поддерживать продовольственную безопасность гражданского населения. Это – нормальная логика военной экономики".

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