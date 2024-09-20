Программа "єОселя" может получить кредитную поддержку от ЕИБ

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) может предоставить дополнительную кредитную поддержку ипотечным программам в Украине, включая программу "єОселя". Первая вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко провела встречу с главой Представительства ЕИБ в Украине Жаном-Эриком де Загоном и Кристиной Микуловой, будущей руководительницей Регионального центра Восточной Европы ЕИБ.

"Програма єОселя". Фото: pexels.com

В ходе встречи обсуждались возможности расширения финансирования и консультативной поддержки ЕИБ для Украины. Юлия Свириденко поблагодарила банк за выделение Украине около 2 миллиардов евро с начала полномасштабной войны и отметила важность продолжения сотрудничества с новым руководством. Одной из основных тем переговоров явилось обсуждение вариантов кредитной поддержки ипотечного рынка, где важным аспектом может стать предоставление гарантий для банков. Это позволило бы расширить финансирование жилищного сектора через программы, такие как "єОселя".

Кроме того, стороны также рассмотрели возможность увеличения поддержки частного сектора, а также прямого кредитования государственных предприятий без необходимости государственных гарантий в рамках Второй части Плана для Ukraine Facility.

Сейчас Украина консолидирует усилия с партнерами по восстановлению энергетики, в частности, для построения децентрализованной системы генерации. Украина заинтересована в расширении кредитного портфеля банка, особенно в частном секторе, – отметила Юлия Свириденко.

Напомним, в Украине продолжается программа "єОселя". Особенностью программы является предоставление ипотечных кредитов под 7% годовых, что делает ее доступной широкому кругу граждан, мечтающих о собственном жилье или стремящихся улучшить свои жилищные условия. Значительная часть кредитов, а именно четверть из них, на прошлой неделе была выдана на приобретение квартир на первичном рынке, что свидетельствует о растущем интересе к инвестициям в новостройки.

