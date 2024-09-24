Программа "Национальный кэшбек": 663 тысяч участников уже видят свои начисления в Дія

Более 663 тысяч украинцев, которые присоединились к программе "Национальный кэшбек", уже видят свои начисления в приложении "Дія". Общая сумма кэшбека, начисленного за первые три недели тестирования, составляет 23,6 миллиона гривен.



Семья в супермаркете. Фото: Gustavo Fring: pexels.com

Как сообщила Первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко, часть банков-партнеров уже передала данные о транзакциях, что позволило начислить кэшбек за покупки со 2 по 22 сентября.

Это хороший повод совершить новые покупки украинских товаров и увидеть, как быстро отобразится кэшбек. Для ряда банков тестирование систем еще продолжается, — отметила первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По состоянию на 23 сентября, в программу присоединилось 1,5 миллиона граждан, которые открыли более 1,65 миллиона карт. Около 812 тысяч украинцев уже выбрали карту для выплат в "Дія".

Маркировка и поиск товаров

Еще больше торговых сетей стали помечать товары с кэшбеком специальными ценниками с логотипом программы. Такие отметки уже можно увидеть во многих магазинах. Кроме того, на официальном сайте программы доступен удобный поиск товаров и магазинов, участвующих в программе.

Теперь вы можете проверить, есть ли в программе магазины, где вы делаете покупки, и есть ли в программе товары, которые вы планируете приобрести. Напоминаю, что кэшбек начисляется, если вы рассчитались картой в магазине, который присоединился к программе, и приобрели товар, который производитель подал в программу. Призываю все подключенные сети информировать своих гостей о том, что в магазине действует "Национальный кэшбек", а также помечать товары с кэшбеком на полках. Это поможет продвижению украинских товаров среди граждан, — добавила Юлия Свириденко.

Программа уже охватывает более 203 тысяч товаров от 1137 украинских производителей. Среди них: продукты питания, лекарства, вино, медовые напитки. Однако подакцизные товары, как горючее, табак и крепкие алкогольные напитки, не включены в программу.

Как присоединиться к "Национальному кэшбеку"

Подать заявку через банк-участник программы (например, ПриватБанк, monobank, Сбербанк и другие).

Предоставить разрешение на передачу информации о транзакциях.

Открыть специальную карту для начисления кэшбека.

Выбрать карту "Национальный кэшбек" в "Дія" для выплат.

Максимальная сумма кэшбека – 3000 гривен в месяц, которые начисляются до 20 числа следующего месяца.

Куда можно потратить кэшбек

Вырученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, лечения, транспорта, спорта и других услуг. Также есть возможность задонатить потребности ВСУ или приобрести военные облигации. Снять наличные нельзя, но потратить средства необходимо до 31 января 2025 года.

Напомним, Владимир Зеленский в конце февраля заявил, что правительство работает над разработкой программы "Покупай украинское". Ее суть состоит в том, что украинцы при покупке товаров или услуг, произведенных в Украине получат кэшбек – возврат части средств. Портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group выяснил, как на инициативу кэшбека реагируют украинцы.

