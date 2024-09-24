Программа "Национальный кэшбек": 663 тысяч участников уже видят свои начисления в Дія

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Амбарцумян Анна
Более 663 тысяч украинцев, которые присоединились к программе "Национальный кэшбек", уже видят свои начисления в приложении "Дія". Общая сумма кэшбека, начисленного за первые три недели тестирования, составляет 23,6 миллиона гривен.
Семья в супермаркете. Фото: Gustavo Fring: pexels.com
Как сообщила Первый вице-премьер-министр — Министр экономики Украины Юлия Свириденко, часть банков-партнеров уже передала данные о транзакциях, что позволило начислить кэшбек за покупки со 2 по 22 сентября.
По состоянию на 23 сентября, в программу присоединилось 1,5 миллиона граждан, которые открыли более 1,65 миллиона карт. Около 812 тысяч украинцев уже выбрали карту для выплат в "Дія".
Еще больше торговых сетей стали помечать товары с кэшбеком специальными ценниками с логотипом программы. Такие отметки уже можно увидеть во многих магазинах. Кроме того, на официальном сайте программы доступен удобный поиск товаров и магазинов, участвующих в программе.
Программа уже охватывает более 203 тысяч товаров от 1137 украинских производителей. Среди них: продукты питания, лекарства, вино, медовые напитки. Однако подакцизные товары, как горючее, табак и крепкие алкогольные напитки, не включены в программу.
Подать заявку через банк-участник программы (например, ПриватБанк, monobank, Сбербанк и другие).
Предоставить разрешение на передачу информации о транзакциях.
Открыть специальную карту для начисления кэшбека.
Выбрать карту "Национальный кэшбек" в "Дія" для выплат.
Максимальная сумма кэшбека – 3000 гривен в месяц, которые начисляются до 20 числа следующего месяца.
Вырученные средства можно использовать для оплаты коммунальных услуг, лечения, транспорта, спорта и других услуг. Также есть возможность задонатить потребности ВСУ или приобрести военные облигации. Снять наличные нельзя, но потратить средства необходимо до 31 января 2025 года.
Напомним, Владимир Зеленский в конце февраля заявил, что правительство работает над разработкой программы "Покупай украинское". Ее суть состоит в том, что украинцы при покупке товаров или услуг, произведенных в Украине получат кэшбек – возврат части средств. Портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Active Group выяснил, как на инициативу кэшбека реагируют украинцы.
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