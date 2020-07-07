Прокурора из ОГП обвинили в давлении на бизнес и фальсификации уголовных дел

Соучредитель компании "Эко-форс", которая занимается утилизация промышленных отходов, Игорь Высочин заявил, что на его бизнес осуществляется давление со стороны прокурора Александра Пидлисного. По мнению бизнесмена, его компанию хотят выдавить с рынка в пользу конкурентов, создавая фиктивные уголовные производства.

"У меня дома провели обыск со спецназом, объявили подозрение. Прокуратура требовала меру пресечения в виде содержания под стражей, но суд отказал в удовлетворении ходатайства. Впоследствии прокурор, осознавая слабость позиции обвинения, даже отказался от апелляционной жалобы. Уже прошло полтора года, а до сих пор тянется это уголовное производство с целью препятствовать работе компании", — говорится в заявлении соучредителя "Эко-форс" Игоря Высочина.

Бизнесмен пояснил, что все началось с того, что в феврале 2019 года по заявлению безработного из села Сенча Полтавской области было зарегистрировано уголовное производство по ст. 191 Уголовного Кодекса (присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением). Мишенью стала его компания "Эко-форс" которая принимала участие в тендерах "Укргаздобычи" на оказание услуг по вывозу и удалению отходов бурения.

"Официальной версией уголовного преследования соучредителя "Эко-форс" является то, что якобы фирма ненадлежаще выполнила условия договора перед "Укргаздобычей" касательно удаления твердых отходов бурения. При этом, "Укргаздобыча" предоставила официальный ответ, что никаких претензий к работам, выполненным компанией "Эко-форс" у них нет и потерпевшими они себя не считают. И даже если и были бы, это ведь коммерческие отношения, все должно решаться в судебном порядке", — разъяснил адвокат Юридической компании "Ноосфера" Виталий Бондарчук.

Адвокат убежден, что прокуратура пытается "сшить" уголовное дело на домыслах, необоснованных доказательствами.

"По этому поводу также подано заявление в ГБР и Офис генерального прокурора о совершении работником правоохранительного органа преступления, предусмотренного ст. 366 Уголовного кодекса (служебная подделка). Это дело является ярким примером, как ГБР и офис Генерального прокурора фабрикует заказные дела", — сказал юрист.

Соучредитель "Эко-форс" считает, что причиной этого уголовного преследования является "заказ" конкурентов, пожелавших убрать его компанию с рынка.

"Наша компания предлагает услуги удаления отходов с применением уникальной для Украины технологии с применением фильтровальных бассейнов. Она позволяет обезвреживать и обезвоживать буровой шлам и впоследствии использовать его в качестве изолирующего слоя на полигонах твердых бытовых отходов, а также повторно использовать воду для бурения. Технология уникальна для Украины, что и побудило конкурентов "Эко-форс" заказать в отношении компании уголовные дела", — говорит предприниматель.

Предприниматель указывает на то, что со стороны заказчика, "Укргаздобычи", к ним претензий как раз не было.

"Самое смешное, что при этом в "Укргаздобыче" официально заявляют, что работа была выполнена и никаких претензий у них нет. Когда прокурор не смог доказать присвоение имущества, он переквалифицировал производства на ст. 190 (мошенничество). Комизм этой ситуации в том, что мошенничество предполагает наличие потерпевшего, а пострадавших в этом деле нет. Прокурор Пидлисный в перерывах между заседаниями мне говорит, что будет "кошмарить" компанию до тех пор, пока фирма не перестанет участвовать в тендерах на рынке отходов", — заявил соучредитель "Эко-форс".

23 июня Печерский суд обязал Государственное бюро расследований начать расследовать дело о возможном служебном подлоге в данном уголовном производстве.

Как ранее сообщали "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность по поводу изъятия ГБР приборов в военных частях.

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