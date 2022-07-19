Прорыв на экономическом фронте: какие шаги и действия украинской власти совсем не помогают бизнесу



















Украинская экономика во время полномасштабного вторжения России переживает не лучшие времена. Есть немало проблем и вызовов, с которыми столкнулись украинские предприниматели, в частности, инфляция, потеря работников, разрыв логистических и технологических цепей и другие, что привело, по оценкам некоторых экспертов и международных организаций, к падению ВВП на 35%. Но некоторые шаги и действия украинской власти не помогают бизнесу в Украине. Об этом во время форума "Экономика Украины в военное время" в рамках проекта "Комментарии. Аналитика" рассказали предприниматель, соучредитель студии "Здравого смысла" Андрей Гарнат и кандидат экономических наук, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

Украинская экономика переживает не самые лучшие времена (фото из открытых источников)

Что мешает прорыву на экономическом фронте

По мнению Андрея Гарната, предпринимателя, соучредителя студии "Здорового смысла", определенные действия украинской власти совсем не помогают восстановить экономику.

"Что у нас происходит. Когда министр финансов озвучивает свой тезис о том, что нужно возвращаться к довоенной системе налогообложения, после трех месяцев войны. Многим стало понятно, что прорыва на экономическом фронте у нас не будет. А когда национальный банк выкручивает учетную ставку до 25%. Становится понятно, что доступных денег для восстановления, релокации, развития бизнеса в Украине, к сожалению, не будет", — заявил экономист.

Не стоит забывать о военных рисках

Кандидат экономических наук, директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский убежден, что не только действия властей привели к сложившейся в экономике ситуации.



"Какие инвестиции во время войны, какие вложения в экономику во время войны. Все поставили на паузу, понимая, что капитальное вложение может закончиться тем, что ракета попадет в производственное помещение и тогда все средства просто исчезнут. Поэтому о военных рисках не следует забывать. Они достаточно серьезные. Поэтому не только действия власти повлекли за собой ту ситуацию, которая у нас есть",- заявил экономист.

Эксперт подробно проанализировал ошибочные шаги властей в налоговой системе. Кроме того, дал оценку действиям Национального банка Украины.

"Если посмотреть на принимаемые решения, то сейчас просто отмена тех решений, которые были в начале. По факту ничего, что способствовало бы развитию предпринимательства, поддержке того бизнеса, который остановился в результате объективных обстоятельств, просто нет. Первое, что сделала власть. Она ограничила расчеты с заграницей, сделала так называемый критический импорт, который разрешалось оплачивать, остальные нельзя было оплачивать. Для многих предпринимателей это очень сильно ударило по логистическим связям. Это создало соответствующий вакуум. Как следствие, очень многие предприятия не имели возможности надлежащим образом работать, потому что невозможно было зарегистрировать свои обязательства. Далее, для решения этой искусственно созданной проблемы была создана система 2%. Вот сейчас она работает так, как надо, а тогда, когда было нужно завозить импортную продукцию, не платя налоги, я считаю, что это был сильный удар по нашему бизнесу, который не имел возможности конкурировать с импортными товарами. Раз, когда ты внутри страны производишь продукцию и платишь всего 2%. Вот сейчас начало что-то запускаться, если говорить о налоговой системе. Относительно оценки Национального банка Украины то, что девальвация курса в 10% просто назрела, возможно, и больше. Учетная ставка до 25% – это идиотское решение. Потому что банки, вместо того, чтобы кредитовать экономику, они вкладывают депозитные сертификаты под 23%, соответственно тянутся и депозиты для населения. Теперь они не покупают военные облигации, а вкладывают в банки. Вот это все, что привело к этой ситуации – ответственность государства. Также мы не должны забывать о войне, но это те шаги, которые были абсолютно неправильны",- заявил эксперт.

Напомним, что "Комментарии" информировали об и вторичном падении курса евро на мировых рынках.





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