Проверки неоформленных трудовых отношений: насколько это своевременно в условиях коронакризиса

С 1 сентября контролирующие органы начнут проверки по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений. "Комментарии" узнали у экспертов, насколько это уместно в условиях корона-кризиса и роста безработницы и почему государство продолжает наступление на бизнес, который само же загоняет в тень.

"Со стороны государства - аморально возобновлять проверки бизнеса, который с марта находится на грани выживания"

Председатель совета Института налоговых реформ, вице-президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Елена Хотенко подчеркивает, что основная причина не оформления нанятых работников – чрезмерная нагрузка на фонд оплаты труда (ФОТ). При низком качестве услуг, которые предоставляет государство за эти средства.

"В некоторых странах нагрузка на ФОТ - такая же, как в Украине, а то и больше. Но там и доверие к государству больше, и качество услуг, которые оно предоставляет бизнесу, обществу, намного выше, – поясняет Елена Хотенко. – В нашей же стране, к сожалению, кроме чрезмерной нагрузки на бизнес, он является еще и налоговым агентом. То есть – несет ответственность за сбор этих средств и их перечисление государству".

По словам эксперта, правильно было бы, чтобы налоги платили сами работники. Самостоятельно декларировали доходы и несли за это ответственность. Тогда каждый человек видел бы, какую часть заработанных средств отдает государству. И мог бы требовать от него соответствующий уровень услуг.

Елена Хотенко уверена: "Со стороны государства – аморально возобновлять проверки бизнеса, который с марта находится в режиме выживания. В карантинный период во многих странах власть помогает бизнесу - компенсациями зарплат, снижением налогов. Чтобы облегчить прохождение кризисного периода. Причем помощь платят не только богатые США и Германия, но и соседствующая с нами Польша. Я понимаю, что Украина не может себе позволить оказывать существенную помощь бизнесу. Ну, так оставьте его хотя бы в покое! Дайте самостоятельно решать проблемы, а не добавляйте их дополнительным давлением, проверками, поднятием минималки! Тем более, что карантинные меры в той или ином виде – продолжаются".

Эксперт видит следующие пути решения проблемы:

– ослабление нагрузки на ФОТ;

– перенос ответственности за уплаты налогов с работодателей непосредственно на физлиц;

– не приравнивать минималку к минимальной базе налогообложения зарплаты;

– не проводить проверки бизнеса, пока действуют хоть какие-то виды карантина.

"Проверки бизнеса - абсолютно нелогичны с точки зрения общемировых трендов"

"Проверки бизнеса – абсолютно нелогичны с точки зрения общемировых трендов, – считает экономист, финансовый эксперт Алексей Кущ. – В других странах власти инвестирую в малый и средний бизнес (МСБ), в социальный капитал, в население. МСБ получает помощь со стороны государства в виде отсрочек по уплате налогов, снижению налоговых ставок, помощи по уплате аренды, выдаче льготных кредитов (на несколько лет, под низкие процентные ставки) - для выплаты зарплат сотрудникам. В кризис любое усиление давления на бизнес – контрпродуктивно. Это приведет к падению экономики, к ее еще большей тенизации".

Но наши чиновники, подчеркивает эксперт, не думают критериями успешной страны, успешной экономики.

"У компрадорских управленцев - другая мотивация. Она в том, чтобы удержаться на своих должностях как можно дольше, заработав при этом как можно больше. И обслуживая те политические силы, которые их поставили", – поясняет Алексей Кущ.

А они, в свою очередь, являются ставленниками внешних кредиторов, которые будут обирать наш бизнес ради погашения долгов.

"Как ломбарду не интересно, что вы туда принесли переходившую по наследству семейную реликвию – кольцо пра-прабабушки, к примеру, так и вешним кредиторам и их местным помощникам не интересны проблемы нашего бизнеса. Так бывает, когда государством управляют внешние элиты. Так что – будут и дальше давить, фискализировать. Это видно по последним законопроектам", – отмечает экономист.

Алексей Кущ считает, что поменять ситуацию может лишь полная перезагрузка политических элит.

"Компрадорские элиты следует люстрировать как класс, – подчеркивает эксперт. – Деклассировать их. А это возможно лишь через определенные законы, ограничивающие действие в интересах внешних кредиторов".

"Здесь бы не проверками заниматься, а созданием более лояльных условий"

Борьба с людьми, которые работают без оформления трудовых отношений - это вечная тема в Украине. На самом деле, здесь существует две составляющие проблемы, считает общественный деятель, кандидат юридических наук Сергей Войченко.

"Во-первых – это отношение самих украинцев, которые готовы работать без оформления трудовых отношений, осознавая среди прочего, что налоги, которые с них взимаются, фактически должным образом не используются, а оседают в карманах чиновников, – поясняет эксперт. – Во-вторых, это то, что бизнес готов на такие условия, ведь налоговая система построена нелояльно по отношению к бизнесмену, который создает рабочие места и трудоустраивает людей".

Сергей Войченко напоминает, что кроме налогов, существует необходимость соблюдения определенных условностей. Среди них и такое, что на определенное количество работников один должен быть с инвалидностью, иначе - штраф.

"Это многосложная система и здесь бы не проверками заниматься, а созданием более лояльных условий, – считает эксперт. – В том числе, с учетом роста количества безработных после необдуманных шагов власти по карантинным мероприятиям. Вместо усиления фискального давления и проверок, государству бы следовало стимулировать работодателей к созданию новых рабочих мест, предоставлять им в связи с этим льготы".

Продолжение наступления на бизнес свидетельствует о том, что даже на фоне падения ВВП государство не осознает роль в развитии бизнеса. И не прекращает использовать только средства давления - вместо поиска путей компромисса и развития, резюмирует Сергей Войченко.

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