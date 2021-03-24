Прожиточный минимум в Украине: из чего состоит

Прожиточный минимум, определенный бюджетом Украины, почти вдвое меньше фактического. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные в ответе Министерства социальной политики Украины на информационный запрос издания "Комментарии".

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В соответствии с Законом Украины "О прожиточном минимуме" этот показатель определяется нормативным методом в расчете на месяц на одного человека, а также отдельно для тех, кто относится к основным социальным и демографическим группам населения на основе:

— набора продуктов питания,

— минимального набора непродовольственных товаров,

— минимального набора услуг (жилищно-коммунальные услуги, в том числе оплата жилья, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, электроэнергии, а также транспортные и бытовые услуги, услуги связи, культуры).

Для расчета применяется отдельная методика, утвержденная с 2017 года Минсоцполитикой, Минэкономикой и Госстатом.

На основе статистических данных об уровне потребительских цен Минэкономики ежемесячно рассчитывает фактический размер прожиточного минимума. Отмечается, что фактический размер применяется для наблюдения за динамикой уровня жизни в Украине.

"Для определения размеров государственных социальных гарантий используется размер прожиточного минимума, который в соответствии со статьей 4 Закона Украины "О прожиточном минимуме" ежегодно утверждается в Законе Украины "О государственном бюджете" на соответствующий год. Решение о повышении прожиточного уровня принимается с учетом требований бюджетного законодательства", — говорится в документе.

Согласно данным, предоставленным Минсоцполитикой изданию "Комментарии", основными расчетами в ценах февраля 2021 года предусмотрен прожиточный минимум для четырех категорий населения.





Для детей до 6 лет показатель составляет 3793,23 грн и имеет такие составляющие:

— стоимость продуктов питания — 1984 грн;

— стоимость непродовольственных товаров — 855 грн;

— стоимость набора услуг — 954 грн.

Для детей от 6 до 18 лет прожиточный минимум определен на уровне 4671,08 грн: стоимость продуктов питания составляет 2690 грн, непродовольственных товаров — 887 грн и набора услуг — 1094 грн.

Для трудоспособных лиц — 4240,34 грн. Сюда входит стоимость продуктов питания — 2035 грн, непродовольственных товаров — 703 грн и набора услуг — 1502 грн.

Прожиточный минимум для тех, кто потерял трудоспособность, равен 3474,41 грн. В этом случае стоимость продуктов питания определена на уровне 1654 грн, непродовольственных товаров — 565 грн, набора услуг — 1264 грн.

Тогда как бюджетом-2021 предусмотрен прожиточный минимум для трудоспособных лиц на уровне 2270 грн. Сумма же для лиц, утративших трудоспособность, равна 1769 грн.

Минсоцполитики в соответствии с возложенными на него задачами определяет:

— ежемесячно фактический размер прожиточного минимума на одного человека, а также для лиц, относящихся к основным социальным и демографическим группам населения;

— готовит и вносит предложения по утверждению размера прожиточного минимума в государственном бюджете с учетом прогнозного индекса потребительских цен.

Сообщается, что предусмотрено повышение размера прожиточного минимума на 9,3% (декабрь 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года) при прогнозируемом росте цен на 7,3%.

Ранее Гетманцев объяснил, почему в Украине такой низкий уровень прожиточного минимума.

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