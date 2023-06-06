Пшеница пошла вверх: экономические последствия подрыва Каховской ГЭС

Центр экономической стратегии собрал из разных источников предварительные оценки экономических последствий подрыва Каховской ГЭС и дамбы Каховского водохранилища. Об этом сообщают "Комментарии".

Разрушенная дамба ГЭС

Для украинской энергосистемы на данный момент потеря Каховской ГЭС не будет иметь влияния — с сентября 2022 года после вывоза украинского персонала за пределы станции ее мощности не обслуживали потребности украинской энергосети. Однако подрыв Каховской ГЭС – это потеря 335 МВт мощностей возобновляемой энергетики. А это 5% от украинских мощностей гидроэнергетики (7530 МВт), следовательно, потери ощутимы, но умеренны, сообщает Укргидроэнерго.

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Снижение уровня воды может привести к потенциальным проблемам по орошению земель в Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областях. Без орошения останется более 400 тыс. га земель, по оценкам профессора Херсонского государственного университета доктора географических наук Игоря Пилипенко для Центра журналистских расследований. Уже сейчас глобальные рынки отреагировали на подрыв – пшеница пошла вверх на 3%. Но судить о последствиях для глобальной продовольственной безопасности рано, тем более, что в Украине только 20% зерновых и зернобобовых выращивалось на территории испытывающих влияние областей, утверждает эксперт по аграрной экономике Олег Нивьевский. Как отмечает Минэкологии, до подрыва оценивалось, что снижение уровня воды в водохранилище на 1,5 метра приведет к потере 14% экспортного потенциала украинской пшеницы из-за проблем с орошением Запорожской, Днепропетровской, Херсонской областей.

Еще одним экономическим следствием может стать ухудшение перспектив судоходства по Днепру к Черному морю. Так, перегрузочный терминал компании "Нибулон" (филиал Козацкий), расположенный на территории поселка Козацкое Херсонской области, оказался под водой. Объем хранения зерна на этом перегрузочном терминале составил 76 000 тонн.

Подрыв Каховской ГЭС также приведет к сокращению производства ферросплавов. Запорожский ферросплавный завод выше уровня дамбы ДнепроГЭС. А Никопольский ферросплавный завод может производить забор воды из старого русла, но придется значительно сократить объемы, делятся оценками эксперты.

Тем временем, из-за подрыва Каховской ГЭС погибло большинство животных зоопарка в Новой Каховке.

В ООН раскритиковали деятельность России из-за подрыва дамбы в Украине.

А Укргидроэнерго сообщило о дате наибольшего разлива Днепра из-за подрыва Каховской ГЭС.

