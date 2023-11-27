Путин разрешил госкомпаниям скрывать информацию о себе: какая причина

Российский диктатор Владимир Путин разрешил более 40 государственным компаниям и компаниям с государственным участием засекречивать информацию о своей деятельности во избежание санкционных ограничений со стороны западных стран. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента РФ, сообщает портал "Комментарии".

Российским госкомпаниям разрешили засекречивать внутреннюю информацию. Фото из открытых источников

В частности, в список в указе Путина попали "Роснефть" и несколько ее дочерних предприятий, а также десятки других государственных предприятий.

Компаниям разрешается самостоятельно определять состав и объем информации, которую они хотят обнародовать. Соответствующее право компаниям предоставляется, если есть риск, что сведения о них "приведут или могут привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских хозяйственных обществ и других лиц".

В список "привилегированных" компаний попали преимущественно банки и предприятия нефтедобывающей, машиностроительной и научно-производственной отраслей.

В путинском указе отмечается, что соответствующее решение принято, чтобы "принять неотложные меры в ответ на недружественные и противоречащие международному праву, действия США и присоединившихся к ним государств и международных организаций".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Еврокомиссия предлагает запретить импорт российских алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами с начала 2024 года в рамках 12-го пакета санкций, призванного ограничить способность путинского режима финансировать вторжение в Украину. В новом санкционном пакете должно быть прописано, что под запрет попадут непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами. Этот запрет должен вступить в силу с января 2024-го. А с 1 марта по 1 сентября начнет действовать запрет на импорт российских алмазов при обработке в третьих странах, в том числе украшения с российскими бриллиантами.

