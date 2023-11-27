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Путин разрешил госкомпаниям скрывать информацию о себе: какая причина

В России госкомпаниям разрешили не открывать информацию о себе

сегодня, 22:47
Автор:
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Марьян Ощановский
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Российский диктатор Владимир Путин разрешил более 40 государственным компаниям и компаниям с государственным участием засекречивать информацию о своей деятельности во избежание санкционных ограничений со стороны западных стран. Соответствующий указ был опубликован на сайте президента РФ, сообщает портал "Комментарии".

Путин разрешил госкомпаниям скрывать информацию о себе: какая причина

Российским госкомпаниям разрешили засекречивать внутреннюю информацию. Фото из открытых источников

В частности, в список в указе Путина попали "Роснефть" и несколько ее дочерних предприятий, а также десятки других государственных предприятий.


Компаниям разрешается самостоятельно определять состав и объем информации, которую они хотят обнародовать. Соответствующее право компаниям предоставляется, если есть риск, что сведения о них "приведут или могут привести к введению мер ограничительного характера в отношении российских хозяйственных обществ и других лиц".

В список "привилегированных" компаний попали преимущественно банки и предприятия нефтедобывающей, машиностроительной и научно-производственной отраслей.

В путинском указе отмечается, что соответствующее решение принято, чтобы "принять неотложные меры в ответ на недружественные и противоречащие международному праву, действия США и присоединившихся к ним государств и международных организаций".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Еврокомиссия предлагает запретить импорт российских алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами с начала 2024 года в рамках 12-го пакета санкций, призванного ограничить способность путинского режима финансировать вторжение в Украину. В новом санкционном пакете должно быть прописано, что под запрет попадут непромышленные природные и синтетические алмазы, а также ювелирные изделия с бриллиантами. Этот запрет должен вступить в силу с января 2024-го. А с 1 марта по 1 сентября начнет действовать запрет на импорт российских алмазов при обработке в третьих странах, в том числе украшения с российскими бриллиантами.



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Источник: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202311270008?index=3
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