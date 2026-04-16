Рабочих рук катастрофически не хватает: кого в Украине ищут "с фонарями"

В Украине стремительно обостряется кадровый кризис – работодатели массово не могут найти работников даже на базовых позициях. Худшая ситуация сложилась в рабочих специальностях, без которых не работает экономика.

Как сообщают " Комментарии ", об этом информирует Государственная служба занятости.

В первом квартале 2026 года бизнес предоставил почти 148 тысяч вакансий, но закрыть удалось только около 61 тысячи. Это означает, что более половины рабочих мест остались пустыми.

Кого не могут найти

Острый дефицит зафиксирован среди квалифицированных рабочих с инструментом.

Из более чем 22 тысяч вакансий в этой категории закрыто лишь около 30%. Фактически, эти специалисты сегодня стали одними из самых востребованных в Украине.

Среди самых дефицитных профессий:

– слесарь-сантехник;

– электрогазосварщик;

– слесарь-ремонтник;

– электромонтер;

– швея.

Именно эти специалисты обеспечивают работу предприятий, инфраструктуры и производства, но их критически не хватает.

Проблема шире, чем кажется

Кадровый дефицит затрагивает не только рабочие специальности.

Уровень закрытия вакансий:

– профессионалы – всего 34%;

– военные специальности – 34%;

– руководители и менеджеры – около 40%.

Это означает, что проблема носит системный характер и охватывает почти все сегменты рынка труда.

Где ситуация немного лучше

Есть и сферы, где вакансии закрываются быстрее:

– торговля и услуги – 51%;

– сельское хозяйство – 50%;

– технические служащие – 47%;

– простейшие профессии – 46%.

Популярными остаются повара, баристы и продавцы – из-за быстрого обучения и более низких требований к квалификации.

Почему возник кризис

Эксперты объясняют дефицит несколькими факторами:

– отток населения за границу;

– мобилизация;

– нежелание молодежи выбирать рабочие профессии;

– несоответствие системы образования потребностям рынка.

В результате предприятия вынуждены конкурировать за каждого специалиста.

Что будет дальше

Если ситуация не изменится, бизнесу придется:

– повышать зарплаты;

– обучать работников "с нуля";

– изменять подходы к подбору кадров.

В долгосрочной перспективе это вполне может изменить структуру украинского рынка труда.

