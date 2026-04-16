Робочих рук катастрофічно не вистачає: кого в Україні шукають “із ліхтарями”

В Україні стрімко загострюється кадрова криза – роботодавці масово не можуть знайти працівників навіть на базові позиції. Найгірша ситуація склалася у робітничих спеціальностях, без яких не працює економіка.

Кадровий голод в Україні посилюється – більшість вакансій залишаються незакритими

Як повідомляють "Коментарі", про це інформує Державна служба зайнятості.

У першому кварталі 2026 року бізнес подав майже 148 тисяч вакансій, але закрити вдалося лише близько 61 тисячі. Це означає, що понад половина робочих місць залишилися порожніми.

Кого не можуть знайти

Найгостріший дефіцит зафіксовано серед кваліфікованих робітників з інструментом.

Із понад 22 тисяч вакансій у цій категорії закрито лише близько 30%. Фактично ці спеціалісти сьогодні стали одними з найбільш затребуваних в Україні.

Серед найдефіцитніших професій:

– слюсар-сантехнік;

– електрогазозварник;

– слюсар-ремонтник;

– електромонтер;

– швачка.

Саме ці фахівці забезпечують роботу підприємств, інфраструктури та виробництва, але їх критично бракує.

Проблема ширша, ніж здається

Кадровий дефіцит зачіпає не лише робітничі спеціальності.

Рівень закриття вакансій:

– професіонали – лише 34%;

– військові спеціальності – 34%;

– керівники та менеджери – близько 40%.

Це означає, що проблема має системний характер і охоплює майже всі сегменти ринку праці.

Де ситуація трохи краща

Є й сфери, де вакансії закриваються швидше:

– торгівля та послуги – 51%;

– сільське господарство – 50%;

– технічні службовці – 47%;

– найпростіші професії – 46%.

Популярними залишаються кухарі, баристи та продавці – через швидке навчання і нижчі вимоги до кваліфікації.

Чому виникла криза

Експерти пояснюють дефіцит кількома факторами:

– відтік населення за кордон;

– мобілізація;

– небажання молоді обирати робітничі професії;

– невідповідність системи освіти потребам ринку.

У результаті підприємства змушені конкурувати за кожного спеціаліста.

Що буде далі

Якщо ситуація не зміниться, бізнесу доведеться:

– підвищувати зарплати;

– навчати працівників “з нуля”;

– змінювати підходи до підбору кадрів.

У довгостроковій перспективі це може повністю змінити структуру українського ринку праці.

