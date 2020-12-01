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Главная Новости Бизнес экономика Рада перенесла на год обязательные РРО для ФОПов
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Рада перенесла на год обязательные РРО для ФОПов

Законопроект откладывает на год обязательное использование РРО в малом бизнесе

сегодня, 15:30
Автор:

Сергей Медведев

Депутаты Верховной Рады приняли законопроект о фискализации ФЛП, который предусматривает отсрочку до 2022 года введение обязательных кассовых аппаратов для предпринимателей.

Рада перенесла на год обязательные РРО для ФОПов

Обязательное использование РРО отложили до 2022 года

Законопроект №4439-д предусматривает перенесение на 2022 год обязательное применение регистраторов расчетных операций (РРО) для ФЛП второй-четвертой групп единого налога, если их годовой доход не превышает установленный для первой группы предельный объем дохода.

В поддержку документа отдали свои голоса 320 нардепов в первом чтении. В целом с техническими правками за принятие проголосовали 319 при минимальном необходимом числе голосов 226.

Законопроект определяет максимальные объемы доходов для первой-третьей групп плательщиков единого налога в соотношении к минимальной заработной плате (первая группа — 167 мзп вместо 1 млн грн, вторая — 834 мзп вместо 5 млн грн, третья — 1167 мзп вместо 7 млн грн). 

Помимо этого, закон отменяет кэшбэк, то есть компенсацию покупателям при нарушениях в расчетных операциях. Данным законом депутаты также отменили  штрафы за несоответствие наличных в кассе сумме, указанной в дневном отчете РРО, а также за отсутствие предварительного программирования товаров в РРО.

Как сообщал портал "Комментарии", украинские предприниматели вновь собрались на митинг у стен Верховной Рады. ФОПы протестуют против введения обязательных кассовых аппаратов и требуют от народных депутатов принять законы, учитывающие интересы малого и среднего бизнеса. Поддержать данные требования собралось несколько тысяч человек.

 


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Источник: https://www.facebook.com/100037919509634/posts/376293863644594/
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