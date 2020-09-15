Расходы на работу президента и его администрации увеличены почти на 40 процентов: нардеп Железняк

Ярослав Железняк, народный избранник от партии "Голос" назвал Зеленского "Скромнягой бюджета 2021". Об этом он пишет на своей странице в Facebook.

Фото: Facebook Ярослав Железняк

"Все же в категории "Скромняга бюджета 2021" побеждает Президент Украины", - говорится в сообщении.

Железняк изучил статьи главного финансового закона на 2021 год и подчеркивает, что расходы на работу Офиса Президента и самого лидера страны увеличены за год на 39 процентов, а на президентское государственное управление - на 33 процента. На третьем месте в рубрике "Скромняга бюджета 2021" находится Служба безопасности Украины, увеличение расходов на работу которой состоялось на 23 процента.

"Наверное, награждение от правительства за успешно проведенную реформу ведомства", - иронизирует Железняк.

Также нардеп осветил главные статьи бюджета-2021:

"Доходы 2021 планируются на уровне: 1071 млрд грн. А расходы в следующем году на 1350 млрд. грн. Предельный о Объем дефицита будет составлять 270 млрд грн. Прожиточный минимум с с 1 января следующего года - 2189 грн, с 1 июля - 2294 грн, с 1 декабря - 2393 грн. Минимальная зарплата с 1 января 6000 грн, с 1 июля - 6,5 тыс грн." - информирует своих подписчиков Железняк.

В комментариях к посту о финансировании работы президенту и его администрации люди активно возмущаются такими затратами. "В этом моменте хочется пересмотреть дебаты на стадионе и напомнить некоторые цитаты!", "Он НАМ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН!", "При этом финансирование Минобороны - на уровне прошлого года. Фактически - урезание военных расходов, если на инфляцию скорректировать".

Ранее "Комментарии" писали о том, что эксперты рассказали, как главный финансовый документ может стать "бюджетом возможностей" для развития Украины.





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