Расплата за «прихватизацию»: может ли Украина заставить олигархов заплатить за сверхдоходы

Консолидация корпоративного и финансового могущества в финансово-промышленных группах украинских олигархов неизбежно приводила к монополии в разных отраслях национальной экономики и в дальнейшем только увеличивала цены и снижала качество. Особенно этот негатив стал проявляться в энергетическом секторе. Почему бы Кабмину и Верховной Раде вместо замораживания зарплат учителям и медикам, пенсий рядовым украинцам и ускорения очередного роста цен на электроэнергию для населения и бизнеса, не вернуться к вопросу о компенсации – то есть готовы ли наши олигархи доплатить за активы для снятия претензий со стороны общества? Как это сделали, например, в Великобритании. И как результат – введя процентный налог на сверхдоход, полученный при приватизации крупных компаний и угольных шахт при правительстве Тэтчер, британская казна получила около 10 млрд долл. США. Мы сможем провести такую операцию в Украине? Издание "Комментарии" с этим вопросом обратилось к экспертам.

Сверхдоходы олигархов

Мы упускаем сотни миллиардов денег

Экономист, президент Международного института свободы (Украина) Ярослав Романчук сразу же ответил, что подобную операцию провести в Украине не получится.

"Во-первых, нам нужно понимать, что то, что происходило в начале 90-ых-2000-ых, "прихватизация" энергетических объектов – это грабительство по отношению к стране, не имеющее ничего общего с процессом приватизации, приобретения собственности в рамках цивилизованной структуры капитала. Для того, чтобы нам вводить какие-то ограничения, требовать компенсации и так далее, то, понятное дело, это нужно делать не во время войны, потому что львиная доля наших олигархов, миллиардеров за рубежом. И не сложно догадаться, какую реакцию мы получим, если будем требовать деньги уже сейчас. Они просто останутся со своими активами за рубежом, проводя трансферт", – отметил эксперт.

Он напоминает, что даже в Британии, Швеции, Франции, тех же США в 60-80 годы были так популярны оффшоры. Все дело в том, что, когда социалисты того поколения ввели запредельные ставки подоходного налога, это под 90% доходило, тогда естественно было найдено решение переходить в оффшоры в Монако. Лихтенштейн. Так юристы придумали такие способы ухода. В той же Америке есть 3-4 совершенно легально действующих офшоров. В Европейском Союзе 12 юрисдикций с очень даже благоприятными налогами и способами управления ими активами.

"Поэтому, когда вы в условиях, когда у вас нету даже за, что схватить, делаете вот такого рода движения и не представляете какие-то перспективы развития, естественно, принимаются иные решения. В сегодняшних условиях вероятность того, что вы будете исправлять ошибки "прихватизации", да еще в условиях военного времени, очень мала. Тем более, что мы сегодня имеем гораздо более разрушительную систему, когда национализация и установление государственного контроля над существующими активами, в том числе в финансовой сфере, образует новые группы. И проблема же монополизма не в том, как актив получил статус собственности, а в том, что на самом деле 30 лет мы работаем без стратегии создания полноценного энергетического рынка, где не обошлось без междусобойчика, который, в том числе, я думаю, был инспирирован российскими товарищами-агентами. Они сделали такие движения, которые крайне затруднят любые трансформации капитала при проведении реформ и это на самом деле дискредитирует само понятие рыночных реформ. Реформу энергетического сектора нужно делать на основании Энергетической хартии Европейского Союза. Чётко прописать правила функционирования генерации, дистрибуции, передачи. Где должно быть чётко прописано, кто может конкурировать, что такое справедливая конкуренция. А те решения, которые принимаются в Украине – это наследие грабительского интервенционизма", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Он продолжает, именно поэтому у нас 3.500 предприятий, которые давным-давно нужно было продать или перевести в другие сферы деятельности, но никто ничего такого не предпринимал.

При этом эксперт считает, что действительно не нужно повышать налоги, залазить в карман учителей, врачей и других бюджетников, а предложить те ресурсы и активы, которые у нас есть нашим партнерам.

"Но делать это не через совместное предприятие с государственным или частным украинским сектором, который "крышуется" чиновниками, а запускать нормальную, полноценную концессию без каких-либо условий. Потому что чиновники предлагают для иностранцев какой-то схематоз или междусобойчик. Те это прекрасно понимают. Поэтому и не спешат заходить в Украину. А наученные горьким опытом арабские, американские, европейские инвесторы не готовы запускать инвестиции. Поэтому Украине и остаётся, что только надеться на гранты, кредиты... Мы упускаем сотни миллиардов тех денег, которые бы могли зайти в страну на коммерциализацию, капитализацию тех природных ресурсов, которые у нас есть", – подытожил Ярослав Романчук.

Государству следует взять на вооружение метод кнута и пряника

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук считает, что подобную операцию провести в Украине не сможем.

"Не потому, что не существует такой проблемы, а потому, что есть совокупность обстоятельств, в том числе связанных с войной. На самом деле это точно не самый лучший момент для подобных шагов. Потому что нужно считаться с потерями, которые сейчас несут олигархи, связанные с обстрелами, когда они вынуждены финансировать функционирование своих предприятий даже в условиях, когда они почти или полностью остановлены. Это точно неудачная идея. Она не даст каких-либо существенных преимуществ. Я уверен, что в нынешний момент эту тему даже поднимать глупо. Потому что, если владельцы остановят финансирование деятельности своих предприятий в том числе из-за того, что поймут, что кто-то от них что-то может потребовать, это принесет гораздо больше негатива, чем пользы", – говорит эксперт.

Борис Кушнирук заметил, что вообще к этой теме относится несколько иначе. Он напомнил, что еще у основателя компании "Форд" Генри Форда есть известное высказывание о том, что он готов отчитаться за все свои миллионы, но при условии, что у него не будут спрашивать, как он заработал свой первый миллион.

"Это высказывание о том, что, возможно, какие-то первые деньги были заработаны не очень хорошим путем, но это история, на которую вы, по большому счету, уже повлиять не можете. Поэтому, в первую очередь, необходимо думать, каким кнутом и пряником стимулировать олигархов вкладывать деньги в послевоенное время в свое производство, но с уклоном на то, чтобы они максимально уходили в переработку. У нас хорошо поднялись аграрные олигархи, но какие к ним могут быть претензии, ведь они, по сути, и приватизации не проводили? При том, что они пользуются тем, что называется природная рента, не доплачивают существенно за использование украинских черноземов и максимально зарабатывая на том, что вывозят свою продукцию за границу, занижая стоимость экспорта", – прокомментировал эксперт.

В послевоенный период Борис Кушнирук советует воспользоваться опытом Кореи, которая создала совокупность трибунов (больших объединений), которые преимущественно были связаны с сырьевыми отраслями, а уже потом государство кнутом и пряником заставило их заняться переработкой продукции и это дало существенный результат.

Читайте также на портале "Комментарии" — радикальное повышение налогов: появились утешительные новости о возможном решении президента.



