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Рассчитываем получить 15 млрд. долларов, - Шмыгаль

Новая долгосрочная программа МВФ

сегодня, 12:13
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Автор:

Константин Куликов

Общий размер финансирования новой долгосрочной программы МВФ для Украины составит более 15 млрд долларов. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на слова главы Правительства Украины Дениса Шмыгаля. Ожидается, что переговоры по этому вопросу сегодня будут проходить в Варшаве.

Рассчитываем получить 15 млрд. долларов, - Шмыгаль

Денис Шмигаль розраховує отримати для України 15 млрд доларів

"Начало новой долгосрочной программы с МВФ обсудил во время онлайн-разговора с директором Европейского департамента Фонда Альфредом Каммером", — сообщил накануне Денис Шмигаль. — "Завтра в Варшаве стартует переговорная миссия по программе расширенного финансирования. Прилагаем все усилия, чтобы оперативно согласовать все параметры и быстро достичь соглашения. Рассчитываем, что общий размер финансирования составит более 15 млрд долларов".


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По мнению премьера, "новая долгосрочная программа при поддержке МВФ станет важным месседжем для инвесторов и доноров, готовых вкладывать в Украину".

"Также будет способствовать созданию прочной основы для быстрого восстановления страны и консолидации усилий по вступлению Украины в Европейский Союз", — считает Денис Шмигаль.

Напомним, что Украина сделала еще один шаг в цифровизации строительной отрасли – разработчики запустили на портале Действие кабинет Мое будівництво.

"Там сможете найти все документы, где вы указаны заказчиком строительства", — рассказал чиновник. — "Также увидите документы независимо от способа представления — через портал Дия или ЦНАП. Воспользоваться услугой могут как физические, так и юридические лица. Важно, чтобы ваши документы были датированы не ранее июля 2020 года. Большинство доступных документов в кабинете создано после этой даты. В это время мы запустили Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Это было началом цифровизации сферы".

Кроме этого, в Дии теперь можно сгенерировать ковид-сертификат, даже если привился за границей.



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