Разблокировка большой приватизации: что даст Украине решение Рады

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 4543 о приватизации объектов большой приватизации. А также в первом чтении законопроект № 4020 о перечне объектов права государственной собственности, которые не подлежат приватизации. Эксперты для издания "Комментарии" оценили значимость этих решений.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Приватизация – это не инвестиции, а лишь разовая продажа"

Эксперт Growford Institute, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Виктор Скаршевский считает, что представители нынешней власти, да и многие эксперты, переоценивают значение большой приватизации на экономическое развитие нашей страны. Особенно в наших условиях, когда отсутствует защита прав собственности (как государственной, так и частной), и имеются плохо контролируемые соответствующими органами естественные монополии.

"Сейчас по данным Минэкономики, доля государства в экономике составляет 10%. То есть, 90% обеспечивают предприятия негосударственной формы собственности. И если мы приватизируем оставшиеся 10%, надеясь, что хлынут инвестиции, возникает логичный вопрос — почему они не хлынули в текущие 90% негосударственных предприятий? Ключевая проблема не в форме собственности, а в защите прав собственности — как государственной, так и частной. Пока этого нет – нет и серьезных инвестиций, — подчеркивает Виктор Скаршевский. — В прошлом году капитальные инвестиции в украинскую экономику сократились почти на 40%, а сальдо прямых иностранных инвестиций показало отрицательную величину в минус 400 млн долларов. Это данные НБУ".

Также эксперт обращает внимание, что госпредприятия или предприятия с государственной формой собственности, сосредоточены, прежде всего, в энергетическом секторе и транспортной отрасли. Там, где находятся естественные монополии. Это те же Нафтогаз, Центрэнерго, Укрзализныця, Энергоатом.

"А там, где есть естественные монополии, почти не так важна форма собственности, как важны действия регуляторов. В нашем случае — НКРЭКУ и АМКУ. И если эти регуляторы действуют неэффективно (как у нас), то и естественные монополии работают в убыток, в том числе по непрозрачным схемам. Поэтому, если будет приватизация (или частичная приватизация) естественных монополий или части предприятий, входящих в их структуру, это не изменит ситуацию — пока политика регуляторных органов останется такой же. Потому и утверждаю, что приватизация – не панацея", — поясняет Виктор Скаршевский.

Он также обращает внимание, что приватизация – это не инвестиции, как нас уверяют, а лишь разовая продажа, деньги от которой идут на финансирование дефицита бюджета, то есть на проедание. "А инвестиции возможны только лишь после приватизации, если будут созданы соответствующие условия или взяты соответствующие обязательства при приватизации тех или иных объектов", — резюмирует эксперт.

"Сама "большая" приватизация опоздала лет на 25-30"

Директор юридической фирмы Crane IP Иван Никитченко называет возможное разблокирование большой приватизации большим плюсом.

"Поставить ее на паузу в 2020 году было верным решением. Из-за начала пандемии на рынках выросли опасения инвесторов, произошел спад экономики в большинстве стран мире. Поэтому спрос на отечественные предприятия объективно был бы меньшим, как и цены на них. В 2021 году ситуация уже другая — глобальная экономика растет, причем даже большими темпами, чем ожидалось. В мире много свободных денег инвесторов. Поэтому шансы выгоднее продать украинские объекты стали лучше", — поясняет Иван Никитченко.

При этом он подчеркивает, что сама "большая" приватизация опоздала лет на 25-30.

"Очень многие предприятия уже давно убыточные и потеряли большую часть своей ценности, — поясняет эксперт. — И большая часть госпредприятий уже давно стала инструментом для коррупционных схем. Но, лучше поздно, чем никогда. Поэтому ждем скорейших аукционов и второго шанса для многих объектов. Будет ли на них реально высокий спрос иностранных инвесторов — пока сомнительно. Инвестиционная привлекательность Украины все еще на невысоком уровне. Однако мы еще не знаем точного перечня предприятий — законопроект об объектах, которые не подлежащих приватизации, принят только в первом чтении. Конечно, лучше чтобы в собственности государства осталось ограниченное количество предприятий стратегического сектора. И даже по таким предприятиям стоит реализовать 49% корпоративных прав государства в руки частных собственников".

Ранее эксперты подвели итоги внеочередных заседаний Рады.

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