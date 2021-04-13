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Разбогатеть на двух копейках: как украинцы могут заработать на мелочи крупную сумму

Некоторые монеты можно продавать за тысячи гривен

сегодня, 10:50
Автор:

Елизавета Черных

В Украине за некоторые копейки готовы платить от 5 гривен до нескольких тысяч, а порой и десятки тысяч гривен. На цену монет может влиять их состояние, изображение аверса, реверса и ребра, пишет "Главком". 

Разбогатеть на двух копейках: как украинцы могут заработать на мелочи крупную сумму

Разбогатеть на двух копейках: как украинцы могут заработать на мелочи крупную сумму - фото из открытых источников

Издание сообщает, что на профильном аукционе newauction.com.ua можно приобрести 2 копейки 1993 года за 5 гривен. Такая монета должна быть выполнена из алюминия, и на ней должен присутствовать малый герб. 

Разбогатеть на двух копейках: как украинцы могут заработать на мелочи крупную сумму - фото 2

Сообщается, что первые украинские монеты изготавливали в 1992 году на Луганском машиностроительном заводе. Помимо обиходных монет, встречались также и коллекционные, экспериментальные. Они могли быть не утверждены к выпуску или иметь брак. Отличия можно найти в весе, материале, году выпуска. Такие монеты зачастую популярны среди нумизматов. 

Отмечается две разновидности таких монет – разменные и коллекционные, тираж выпуска которых был ограничен. Встречаются также юбилейные или памятные монеты, стоимость которых устанавливается в зависимости от материала, дизайна, состояния, изображение аверса, реверса и ребра.

Издание пишет, что цена 2 копеек, которые датированы 1992 годом составляет порядка 17 000 гривен, 1 гривна того же года может стоить до 4 000 гривен. Среди ценных монет также:  5 копеек 1994 года (цена до 3 500 гривен), 1 копейка 1996 года (цена в пределах от 300 до 1 000 гривен), 25 копеек 2003 года( до 800 гривен), 25 копеек 1995 года (до 600 гривен), 2 копейки 2003 года (до 300 гривен).

Ранее портал "Комментарии" писал, что среди старых монет, которые были в обиходе в СССР, встречаются редкие экземпляры. Их украинцы могут продавать на специальных электронных аукционах. При этом цена одной из таких монет может варьироваться в пределах 300 тысяч гривен. Об этом свидетельствуют данные профильного аукциона Monitex.




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Источник: https://glavcom.ua/ru/news/razbogatet-na-dvuh-kopeykah-kak-ukraincy-zarabatyvayut-na-melochi-745608.html
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