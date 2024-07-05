Рейтинг крупнейших экономик мира: на каком месте Украина

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Черновалова Кристина
Всемирный банк обнародовал рейтинг самых крупных экономик мира. Так, в 2023 году Украина показала значительный рост своей экономики, и теперь занимает 57 место среди крупнейших экономик мира.
Украина поднялась на 57-е место в рейтинге крупнейших экономик мира
Этот скачок стал результатом увеличения валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 5,3%, что в абсолютных цифрах выражается как рост со $162 млрд до $178,8 млрд.
Позитивное движение Украины в рейтинге обусловлено не только внутренним экономическим ростом, но и изменениями в рейтинговом списке, где Куба была исключена. Так, Украина опередила Кувейт и укрепила свои позиции, оказавшись между Венгрией с ее $212,4 млрд. и Эфиопией с $163,7 млрд. ВВП.
Во главе рейтинга бессменно находятся Соединенные Штаты, чья экономика в абсолютных цифрах почти вдвое превышает китайскую, составляя $27,4 триллиона против $17,8 триллиона. Заметим, что Германия в этом году вышла на третье место, опередив Японию с $4,2 триллиона ВВП.
Интересно сравнение исторических аспектов: с середины прошлого века Япония была одной из трех крупнейших экономик мира. Она занимала второе место после США, начиная с 1968 года, когда опередила Западную Германию, и сохраняла эту позицию до 2010 года, когда ее обогнал Китай.
Другие страны, замыкающие топ-10 крупнейших мировых экономик, включают Индию, Великобританию, Францию, Италию, Бразилию и Канаду. В противоположность этому самой маленькой экономикой в мире является Тувалу с ВВП всего в $62 миллиона.
Ранее "Комментарии" писали, что Всемирный банк опубликовал классификацию стран по уровню дохода на 2024-2025 год . В нем Украина поднялась из группы стран с доходом ниже среднего в группу стран с доходом выше среднего. По данным Всемирного банка, доходы Украины оценены в 5070 долларов (206 тыс. гривен) на одного человека в год.
Обсуждения
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ufo
сегодня, 19:43
Опечатка, наверное. Может, 157? Или -57? Особенно мне нравятся эти сказки дедушки Панаса про рост ввп. Ну откуда? Экономика просела где-то на уровень ранних 90х. Я уже молчу о том, что чудо-правительство ее активно продолжет давит дальше и грабить всех и вся. Позакрывалось куча предприятий, цены выросли на все раза в 2-3, притока инвестиций в страну нет. С отключениями света - простой и убытки. Так откуда тогда взялся этот рост ввп?
Виталий
сегодня, 11:21
Не знаю даже смеяться или плакать. Украина - самая бедная страна Европы, с экономикой на уровне стран Африки где-то там поднялась. Люди выживают в Украине. Зарплаты нищенские, на пенсию - вобще невозможно прожить. Тарифы всё выше, и продукты дорожают. В общем, по сравнению с той же Германией, Украина находится ниже плинтуса по экономике.