Рейтинг крупнейших экономик мира: на каком месте Украина

Всемирный банк обнародовал рейтинг самых крупных экономик мира. Так, в 2023 году Украина показала значительный рост своей экономики, и теперь занимает 57 место среди крупнейших экономик мира.

Украина поднялась на 57-е место в рейтинге крупнейших экономик мира

Этот скачок стал результатом увеличения валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 5,3%, что в абсолютных цифрах выражается как рост со $162 млрд до $178,8 млрд.

Позитивное движение Украины в рейтинге обусловлено не только внутренним экономическим ростом, но и изменениями в рейтинговом списке, где Куба была исключена. Так, Украина опередила Кувейт и укрепила свои позиции, оказавшись между Венгрией с ее $212,4 млрд. и Эфиопией с $163,7 млрд. ВВП.

Во главе рейтинга бессменно находятся Соединенные Штаты, чья экономика в абсолютных цифрах почти вдвое превышает китайскую, составляя $27,4 триллиона против $17,8 триллиона. Заметим, что Германия в этом году вышла на третье место, опередив Японию с $4,2 триллиона ВВП.

Интересно сравнение исторических аспектов: с середины прошлого века Япония была одной из трех крупнейших экономик мира. Она занимала второе место после США, начиная с 1968 года, когда опередила Западную Германию, и сохраняла эту позицию до 2010 года, когда ее обогнал Китай.

Другие страны, замыкающие топ-10 крупнейших мировых экономик, включают Индию, Великобританию, Францию, Италию, Бразилию и Канаду. В противоположность этому самой маленькой экономикой в мире является Тувалу с ВВП всего в $62 миллиона.

Ранее "Комментарии" писали, что Всемирный банк опубликовал классификацию стран по уровню дохода на 2024-2025 год . В нем Украина поднялась из группы стран с доходом ниже среднего в группу стран с доходом выше среднего. По данным Всемирного банка, доходы Украины оценены в 5070 долларов (206 тыс. гривен) на одного человека в год.