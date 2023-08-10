Рейтинг стран по уровню ВВП в 2023 году: на каком месте Украина

Международный валютный фонд (МВФ) в своем отчете World Economic Outlook 2023 указал прогноз ВВП для стран мира на конец 2023 года. Согласно отчету, общий ВВП всех стран мира составляет 105 триллионов долларов, что на 5 триллионов больше чем в 2022 году.



Рейтинг стран по уровню ВВП в 2023 году по отчету МВФ

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Общий мировой ВВП за год вырос на 5,3%, однако, учитывая инфляцию, показатель составит 2,8%. На первом месте оказались Соединенные Штаты с показателем в 26,9 триллиона долларов, что составляет 25,6% всего мирового ВВП. ВВП США настолько велик, что больше чем общий показатель ВВП 174 стран мира, которые разместились от 17 места до 191 в рейтинге МВФ.

На втором месте по уровню ВВП разместился Китай – 19,4 триллиона долларов. А тройку лидеров замыкает Япония с показателем 4,4 триллиона долларов. Крупнейшая экономика Европы – Германия оказалась на четвертом месте с показателем ВВП на уровне 4,3 триллиона.

Украина в рейтинге МВФ по уровню ВВП занимает 59-е место с показателем 149 млрд долларов. Перед полномасштабным вторжением России по показателям МВФ 2021 года ВВП Украины составил 200 млрд долларов.

Просмотреть 10 стран с крупнейшим ВВП согласно подсчетам МВФ можно ниже:

МВФ счел, что некоторые страны потеряют в показателях ВВП. Наибольшую потерю понесет Россия – 150 млрд долларов до конца 2023 года. На втором месте по потерям Египет – 88 млрд долларов, а тройку замыкает Канада, у которой ожидается снижение ВВП на 50 млрд долларов

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