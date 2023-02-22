Рейтинг экономических свобод: на каком месте Украина

Украина снизила свой рейтинг экономической свободы и переместилась со 127 места на 130. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на исследование Economic Freedom Index 2022 от американского фонда Heritage Foundation.

В Украине снизились экономические свободы. Фото из открытых источников

Economic Freedom Index измеряет несколько важных показателей, из которых составляет ежегодный рейтинг экономической свободы. Показатели делятся на четыре большие группы, в которые входит верховенство права, налоговые обязательства, открытые рынки, эффективность регуляторов и другие.

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Согласно анализу за 2022 год Украина заняла 3 позиции по сравнению с 2021 годом и заняла 130 место из 177 стран. Показатель Украины составляет 54,1 балла из 100 возможных. Худший результат в Европе только в Беларуси – 135 место (53 балла). Россия разместилась на 113 позиции (56,1 балла).

Из положительных изменений исследователи указали отмену маратория на продажу земель, а негативными пунктами стали: коррупция, взяточничество, лояльность судебной системы к давлению политиков.

На первом месте расположился Сингапур, получивший 84,4 балла. Швейцария оказалась на втором месте, третье заняла Ирландия.

Просмотреть семь стран с высоким уровнем экономических свобод можно ниже:





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