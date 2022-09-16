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Резервы российского банка сократились до рекордного показателя с 2020 года

Резервы Банка России сокращаются

сегодня, 06:05
Автор:

Slava Kot
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С момента вторжения РФ в Украину валютные резервы российского центрального банка сократились почти на 86 миллиардов долларов. Валютные резервы российского центробанка сократились до 557,4 млрд. долларов. Это самый низкий уровень с марта 2020 года.

Резервы российского банка сократились до рекордного показателя с 2020 года

Резервы российского банка сократились на 86 миллионов из-за войны. Фото из открытых источников

18 февраля, непосредственно перед полномасштабным вторжением России в Украину, валютные резервы Банка России достигли рекордного уровня. К планируемой атаке Россия собрала 643,2 миллиарда долларов резервных средств. Это означает, что резервы РФ упали на 85,8 млрд. долларов с начала полномасштабной фазы войны, которая началась 24 февраля.

Вторжение России в Украину повлекло за собой масштабные санкции Запада, которые заморозили около двух третей резервов российского центрального банка. Первые меры по ограничению деятельности Банка России были приняты уже 27 февраля. Из-за таких действий банк России приостановил до конца марта публикацию данных о величине имеющихся международных резервов, то есть золота, долларов, евро, юаней и других валют.

Историю резервов русского банка можно проследить с точки зрения подготовки к войне и использования средств для вооруженных конфликтов. До оккупации Крыма, захвата и финансирования боевиков на Донбассе РФ увеличила свои резервы, которые в октябре 2013 достигли 524 миллиардов долларов. К апрелю 2015 они упали до 356 миллиардов долларов. Таким образом, аннексия Крыма и Донбасса обошлась России в 168 миллиардов долларов резервных денег.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что с начала войны украинская экономика упала на 37%.

"Комментарии" сообщали, куда пойдут замороженные в международных учреждениях золотовалютные резервы Российской Федерации, если их получит Украина.




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